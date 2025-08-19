С 1 сентября вырастут цены на квартиры: Какое жильё на вторичке подорожает сильнее всего и на сколько Оглавление Какие квартиры дешевеют, а какие дорожают в середине августа Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 сентября С 1 сентября на рынке вторичной недвижимости начнётся высокий сезон, а квартиры начнут дорожать. Впрочем, не все и не везде. Какое жильё больше всего вырастет в цене и какая динамика намечается на вторичном рынке к началу осени? 18 августа, 21:40 Стало известно, на сколько подорожают квартиры с 1 сентября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Какие квартиры дешевеют, а какие дорожают в середине августа

Спрос на вторичном рынке Москвы растёт. По итогам июля количество авансов и сделок увеличилось на 10% по сравнению с июнем. Если в апреле, мае и июне аналитики фиксировали отрицательную годовую динамику реализованного спроса, то июль 2025 года по этому показателю был таким же, как и июль 2024 года. Такие данные привёл директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.

В середине августа, по его словам, о восстановлении рынка говорить рано, но тенденция прослеживается. С июля потенциальный спрос, то есть звонки и запросы от покупателей, стал активнее. На это влияет несколько факторов в совокупности: изменение ключевой ставки, нестабильность макроэкономической ситуации, ослабление рубля и падение фондового рынка. То есть на все эти явления чутко реагирует спрос на недвижимость: люди ищут тихую гавань.

— Конечно, абсолютное большинство наших сегодняшних клиентов — не ипотечники. В числе потенциальных покупателей есть определённая категория людей, примерно 20%, которым не нужно решать свои жилищные вопросы. Но они очень внимательны к политике ЦБ, изменениям ключевой ставки и процентов по вкладам. Они понимают, в каком направлении всё движется, и осознают, что со временем, когда рынок жилья разогреется, купить квартиру будет значительно сложнее. Выбирать будет не из чего, поэтому люди даже не столько рассчитывают заработать, сколько хотят упростить процесс сделки и приобрести именно то, что им нужно, — пояснил Сергей Шлома.

Он обратил внимание на перемены в запросах. Сейчас люди всё чаще стали смотреть объекты ценовой категории 60 млн рублей и дороже. Раньше, последние года два например, ни загородная недвижимость, ни квартиры по такой стоимости не были особо востребованными, ведь это всё-таки нишевый сегмент, а не массмаркет с его объёмным и быстрым спросом.

— В настоящее время интерес к высокобюджетным лотам растёт, аудитория их покупателей расширяется: и авансы, и сделки стали заметными в общем составе. Речь как раз о тех клиентах, у которых есть деньги и нет «пожара», но они понимают, что сейчас пришло время что-то себе прикупить — дом или квартиру. Хорошие объекты в цене, в ходу — и они все продаются, — пояснил Сергей Шлома.

Однако проблема в том, что предложение на вторичном рынке Москвы ограничено. В течение двух последних месяцев аналитики заметили, что приток новых лотов стал на 15–20% меньше, чем бывает обычно. Соответственно, никаких движений по ценам не происходит.

Фото © Life.ru

Прогноз цен на вторичную недвижимость с 1 сентября

В сентябре ожидается рост цен на вторичном рынке — в среднем на 3–7%. Такой прогноз сделала руководитель департамента городской и загородной недвижимости «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Мищенко.

По её словам, ключевую ставку опустили, а на рынке недвижимости начинается высокий сезон. Депозиты у многих заканчиваются в августе – начале сентября, а открыть новые можно будет уже по ставке ниже.

— Сейчас обсуждают дальнейшее снижение ключевой ставки. И, когда это произойдёт, очень большой отложенный спрос выйдет на рынок жилья и, соответственно, он подстегнёт рост цен. Это неизбежно. Квартиры экономкласса подорожают сильнее, потому что максимальное количество денег саккумулированно именно в сегменте эконом-комфорт, — пояснила Елена Мищенко.

По наблюдениям Сергея Шломы, сейчас база объектов на 80% состоит из балласта — квартир, на которые нет спроса и которые давно висят в рекламе. Как правило, виноваты неадекватные ценовые запросы продавцов: низколиквидные варианты без снижения цены покупатели игнорируют. И только 20% экспозиции — живой рынок, то есть объекты, которые приходят и уходят.

По данным аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости», в этом году средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке старой Москвы практически не изменилась: в начале года она составляла 285,2 тысячи рублей, сейчас находится на уровне 284,4 тысячи. Таким образом, среднеарифметический показатель уменьшился всего на 0,3%.

— На общероссийском рынке вторичной недвижимости к началу сентября 2025 года сохраняется тенденция к умеренной коррекции цен. Высокие ипотечные ставки по-прежнему сдерживают спрос, из-за чего ожидается снижение стоимости жилья в среднем на 1–3% в течение года. При этом резкого обвала не прогнозируется: рынок скорее балансирует в «стабильной зоне», когда сделки проходят в меньших объёмах, но собственники не готовы сильно снижать цены, — считает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В Москве, по его словам, ситуация выглядит устойчивее: цены на вторичное жильё показывают небольшой рост — порядка 0,5% в месяц, что эквивалентно 5–7% в год. Особенно выделяются районы с активным строительством метро и развитием инфраструктуры, где возможен прирост до 8–10% в год.

— Таким образом, на фоне общероссийской стагнации московский рынок вторички сохраняет потенциал для роста, оставаясь привлекательным для покупателей, ориентированных на долгосрочные вложения, — добавил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева