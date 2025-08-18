Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области возросло до 154

Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до 154 человек, сообщили 18 августа в пресс-службе МЧС России. Жертвами ЧП стали 20 человек.

По данным спасателей, на площади в три тысячи квадратных метров уже разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологи обследовали все помещения, живых людей под завалами не обнаружено. Пострадавшим продолжают помогать психологи МЧС.

Взрыв на предприятии по производству синтетических волокон в посёлке Лесное прогремел 15 августа. По предварительной версии, причиной стала детонация боеприпаса, полностью уничтожившая пороховой цех. В сети опубликованы кадры с места происшествия, где видно разрушенные здания и поваленные деревья. Ранее, в 2021 году, на этом же заводе «Эластик» уже происходил взрыв, тогда погибли 17 человек.