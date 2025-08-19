Хотел быть звездой Голливуда, но стал прахом: за что Годунов заплатил жизнью Оглавление Сын военного, который взлетел выше всех: как Годунов покорил Большой театр Любовь всей его жизни: как Власова и Годунов стали главной парой СССР — и чем это закончилось Тайный план побега: как Годунов готовился предать СССР прямо на гастролях 3 дня в заложниках: как США не отпускали Власову и грозили СССР скандалом Даже Барышников не спас: почему Годунов стал изгоем в Америке Его прах развеяли над океаном: почему Годунов так и не вернулся домой Имя Александра Годунова стало символом не только балетного искусства, но и драмы. Он искал свободы, но лишился славы, жены, коллег и ушёл в полном одиночестве. Подробнее — в материале Life.ru. 19 августа, 08:17 Александр Годунов — почему сбежал в США и умер в одиночестве. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saicle, © Gettyimages / Ron Galella

19 августа 1979 года, во время гастролей Большого театра в США, танцовщик Александр Годунов не вернулся в гостиницу после спектакля, а наутро его шокированной жене, Людмиле Власовой, сообщили, что он попросил политического убежища. Life.ru расскажет подробности жизни Годунова, обернувшейся драмой на чужбине.

Сын военного, который взлетел выше всех: как Годунов покорил Большой театр

Александр Годунов родился 28 ноября 1949 года в Южно-Сахалинске. Его семья не имела никакого отношения к искусству: отец был военным, мать — медицинским работником. В начале 1960-х семья переехала в Ригу. Именно там будущая звезда впервые оказалась в мире балета. В возрасте 10 лет он поступил в Рижское хореографическое училище, где начал путь, по которому он будет идти всю оставшуюся жизнь. Учёба давалась тяжело — физические нагрузки были огромными, дисциплина жёсткой. Годунов учился в одном классе с Михаилом Барышниковым — тот тоже в будущем сбежит на Запад.

Первые годы учёбы прошли под руководством педагога Юрия Каплана. Именно он раскрыл в мальчике индивидуальность, внушил уверенность и чувство предназначения. В 1969 году Годунов окончил училище и был принят в труппу Большого театра СССР — мечту любого деятеля культуры.

Большой театр в 1970-е годы был не только вершиной советского искусства, но и ареной политического символа: его звёзды считались лицом культуры. Попасть туда значило получить не только признание, но и ответственность перед страной.

Годунов быстро заявил о себе. Его техника поражала сочетанием силы и лёгкости. Критики писали, что он «летает над сценой», что у него «сила в прыжке и благородство в позе». Он стал ведущим артистом, исполнял главные партии в «Лебедином озере», «Жизели», «Щелкунчике».

Семья Годуновых: брат Олег, Александр, мама Лидия Николаевна. Фото © Wikipedia / Владимир Блиох

Любовь всей его жизни: как Власова и Годунов стали главной парой СССР — и чем это закончилось

Людмила Власова была старше Годунова на несколько лет и уже имела репутацию одной из лучших балерин Большого театра. Их знакомство произошло в то время, когда она ещё была замужем за другим знаменитым танцовщиком — Юрием Власовым. Их знакомство быстро переросло в близкие отношения. Александр и Людмила стали не только сценическими партнёрами, но и супругами.

Их дуэт на сцене производил фурор. Власова обладала грацией и зрелым мастерством, Годунов — мощной энергией и молодым напором. В паре они создавали идеальный баланс: её утончённость и его сила, её лирика и его драматизм. Критики отмечали, что вместе они достигают гармонии, которая редко кому удается. Вместе они снялись в мюзикле-сказке «31 июня».

Именно в труппе Большого театра их союз стал легендарным. Советские граждане с нетерпением ждали их совместных выступлений, билеты на спектакли с их участием расходились мгновенно. Фотографии пары украшали журналы, их показывали по телевидению.

В личной жизни Годунов боготворил свою супругу, она же ценила в нём искренность и готовность жертвовать ради любви. Однако в их отношениях не всё было просто, как казалось со стороны. Он был более амбициозным и стремился к свободе. Она же выросла в системе, где верность театру была выше личных желаний.

Но, несмотря на это, они казались счастливой парой, соединённой не только браком, но и общим делом. Вместе они выезжали на гастроли за рубеж, представляя советское искусство на лучших сценах мира. Но именно эти поездки стали началом драмы, которая разрушит их судьбы.

Александр Годунов и Людмила Власова были красивой парой. Фото © «31 июня» (ТВ, 1978), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Нина Фомина, Леонид Квинихидзе, Дж. Б. Пристли / Kinopoisk

Тайный план побега: как Годунов готовился предать СССР прямо на гастролях

Для советских артистов зарубежные гастроли были одновременно честью и испытанием. После таких командировок Годунов, по воспоминаниям современников, всё чаще задумывался о том, что ему, мол, тесно. Несмотря на более чем успешную карьеру в СССР, он думал, что именно на Западе у него будет шанс раскрыть себя полностью.

К середине 1970-х он уже подумывал о бегстве. В отличие от Рудольфа Нуриева, который в 1961 году решился на побег спонтанно, Годунов тщательно готовился к этому. Он обсуждал с коллегами возможность остаться, изучал маршруты, искал тех, кто мог бы помочь.

Летом 1979 года Большой театр отправился на гастроли в США. Именно там он и принял решение остаться. По воспоминаниям, толчком к предательству послужили не только творческие амбиции, но и желание быть самим собой. Он понимал, что оставляет не только Родину, но и семью, друзей, коллег. Однако призрачное желание свободы оказалось сильнее чувства долга и ответственности. Годунов сообщил американским властям о своём намерении остаться и попросил политического убежища.

Александр Годунов танцевал в Большом театре, но решил променять его на США. Фото © РИА Новости / Александр Макаров

3 дня в заложниках: как США не отпускали Власову и грозили СССР скандалом

Годунов не предупреждал о своём намерении Власову, но надеялся, что она останется с ним. В это время советским чекистам, которые сопровождали артистов, стало известно о намерении танцовщика. Во избежание скандала Людмилу было решено изолировать в гостинице. Но тут вмешались американские власти, которые требовали предоставить артистке право выбора. В столь непростой ситуации советские силовики были вынуждены согласиться, поскольку события происходили в США.

В итоге Власова заявила, что возвращается в Москву, где её ждёт мама. Её отказ стал для Годунова шоком. Он считал, что любовь и партнёрство выдержат любые испытания, но оказался один. Самолёт, в котором Людмила должна была вылететь в СССР, американцы держали на полосе три дня — всё это время балерину расспрашивали, действительно ли она едет домой добровольно. Даже Леонид Брежнев отправил президенту США Джимми Картеру сообщение, в котором предупредил, что советский экипаж или сотрудники советских спецорганов не допустят, чтобы Власову вывели из самолёта силой, в противном случае это вызовет «конфликт, не отвечающий интересам ни Советского Союза, ни Соединённых Штатов».

Власова вернулась в СССР только 28 августа. В прессе Людмилу и Александра назвали «Ромео и Джульеттой холодной войны».

Так Годунов остался без любимой женщины, без партнёрши, без привычного круга общения. Да, он получил свободу, но в ту же секунду ощутил страшное одиночество.

Со временем Людмила Власова, отвечая на утверждение, что Годунова во время тех гастролей в США подставили — напоили, сфотографировали в непотребном виде и вынудили попросить убежища, сказала: «К сожалению, всё так и было. И подставили, и напоили, и использовали, и заставили. Но у него, как у каждого человека, был шанс всё изменить».

По прибытии в Москву после побега Годунова Людмила Власова (в центре) отвечает на вопросы журналистов. Рядом с ней — её мама. Фото © РИА Новости / Владимир Акимов

Даже Барышников не спас: почему Годунов стал изгоем в Америке

Американская публика встретила Годунова с интересом. Именитого артиста приняли в труппу местного театра, где блистал ещё один перебежчик и его друг детства Михаил Барышников. Но здесь Годунов столкнулся с новыми сложностями: конкуренция была жёсткой, а он привык быть первым.

Да, он танцевал на лучших сценах, получал восторженные рецензии, его фотографии публиковали в журналах. Но постепенно выяснилось, что его характер мешает ему встроиться в американскую систему. Он был вспыльчив, эмоционален, привык к особому положению. Конфликты с руководством труппы привели к тому, что в 1982 году он ушёл из балета.

В дальнейшем он попытал счастье в кино. Его пригласили в Голливуд, артист снялся в фильмах «Свидетель», «Крепкий орешек», где запомнился зрителям. Но эти роли были скорее эпизодическими, хотя и яркими. Голливуд не смог дать Годунову ощущения звезды первой величины.

Он всё чаще оставался без работы. Деньги, заработанные на первых ролях, уходили. Внутреннее ощущение пустоты усиливалось. Годунов оказался в положении человека, который вырвался из клетки, но так и не нашёл нового дома. Распались и его отношения с актрисой Жаклин Биссет — она не смогла занять в его сердце место Людмилы.

Его прах развеяли над океаном: почему Годунов так и не вернулся домой

К середине 90-х Годунов почти не появлялся на сцене и в кино. Но в 1995 году ему впервые после побега из СССР удалось попасть в Ригу и увидеться с мамой, братом, племянниками. Бывший артист балета даже строил планы о приезде в Москву и встрече с Людмилой, которую не переставал любить.

Но 15 мая 1995 года Александра Годунова нашли мёртвым в его квартире в Лос-Анджелесе. Он умер один, без близких, без семьи. Его тело обнаружили соседи, обеспокоенные тишиной. Точная причина смерти так и не была установлена.

Смерть Годунова стала символичной: артист, который жаждал свободы и славы, на чужбине остался в полном одиночестве. Его прах развеяли над Тихим океаном, хотя многие считали, что он должен был быть предан земле на Родине, несмотря на то, что когда-то он от неё отвернулся. И даже у родственников не вышло проститься с ним — они не получили визу в США, поскольку секретарь Годунова отказался выслать специальную заверенную телеграмму для посольства.

Кенотафы артиста находятся в Лос-Анджелесе и на Введенском кладбище Москвы. Американская эпитафия гласит: «Его будущее осталось в прошлом». А Иосиф Бродский написал о трагедии Годунова: «Я считаю, что он не прижился и умер от одиночества».

