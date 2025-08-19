«Король кроссовок» Никита Ефремов задержан в Шереметьево

Блогера и предпринимателя Никиту Ефремова, торгующего лимитированными дорогими кроссовками, задержали в аэропорту Шереметьево после прилёта из Турции. Его обвиняют в финансировании запрещённого в России ФБК*, за что ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее, в октябре 2023 года, силовики провели обыски в сникершопах Ефремова в Москве и Петербурге. Тогда предпринимателя подозревали в продаже подделок известных брендов. После этих событий он уехал в США на постоянное место жительства. Сейчас Ефремов находится под запретом определённых действий.