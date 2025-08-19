Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 08:21

Солнце снова бушует: астрономы заметили отрыв протуберанца

Лаборатория астрономии ИКИ РАН: Протуберанец оторвался от поверхности Солнца

Обложка © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Обложка © Telegram/ Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила о редком явлении — от поверхности Солнца оторвался мощный протуберанец. По словам специалистов, выброс плазмы приобрёл автономность и продолжил движение в космическом пространстве, отделившись от солнечного диска.

Астрономы отмечают, что такие процессы могут быть связаны с повышенной активностью светила и зачастую сопровождаются магнитными бурями на Земле. Сейчас специалисты изучают траекторию и возможные последствия выброса.

В XRAS подчеркнули, что данные продолжают уточняться, а ближайшие дни покажут, приведёт ли событие к заметным геомагнитным возмущениям.

Протуберанец — это гигантский выброс раскалённой плазмы с поверхности Солнца, который выглядит как огромный «язык пламени» или дуга, поднимающаяся на сотни тысяч километров и удерживаемая магнитными полями; иногда такие структуры отрываются и улетают в космос, что может привести к корональному выбросу массы и вызвать на Земле магнитные бури, влияющие на связь, спутники и самочувствие людей.

«Качели» для организма: Чем опасна непредсказуемая магнитная буря, которая стартует 19 августа
«Качели» для организма: Чем опасна непредсказуемая магнитная буря, которая стартует 19 августа
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Магнитные бури
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar