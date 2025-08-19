Солнце снова бушует: астрономы заметили отрыв протуберанца
Лаборатория астрономии ИКИ РАН: Протуберанец оторвался от поверхности Солнца
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила о редком явлении — от поверхности Солнца оторвался мощный протуберанец. По словам специалистов, выброс плазмы приобрёл автономность и продолжил движение в космическом пространстве, отделившись от солнечного диска.
Астрономы отмечают, что такие процессы могут быть связаны с повышенной активностью светила и зачастую сопровождаются магнитными бурями на Земле. Сейчас специалисты изучают траекторию и возможные последствия выброса.
В XRAS подчеркнули, что данные продолжают уточняться, а ближайшие дни покажут, приведёт ли событие к заметным геомагнитным возмущениям.
Протуберанец — это гигантский выброс раскалённой плазмы с поверхности Солнца, который выглядит как огромный «язык пламени» или дуга, поднимающаяся на сотни тысяч километров и удерживаемая магнитными полями; иногда такие структуры отрываются и улетают в космос, что может привести к корональному выбросу массы и вызвать на Земле магнитные бури, влияющие на связь, спутники и самочувствие людей.