Солнце снова бушует: астрономы заметили отрыв протуберанца

Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) сообщила о редком явлении — от поверхности Солнца оторвался мощный протуберанец. По словам специалистов, выброс плазмы приобрёл автономность и продолжил движение в космическом пространстве, отделившись от солнечного диска.

Астрономы отмечают, что такие процессы могут быть связаны с повышенной активностью светила и зачастую сопровождаются магнитными бурями на Земле. Сейчас специалисты изучают траекторию и возможные последствия выброса.

В XRAS подчеркнули, что данные продолжают уточняться, а ближайшие дни покажут, приведёт ли событие к заметным геомагнитным возмущениям.