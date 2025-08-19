Киргизский таксист взял в плен украинского диверсанта на СВО и стал героем

Таксист из Киргизии, работавший в России, решил пойти на СВО и стал героем. Во время несения службы на Кураховском направлении боец с позывным Ули стал примером настоящего мужества. Его отвага проявилась в столкновении с вражеским диверсантом, которого он, несмотря на огромный риск, обезвредил вместе с товарищем. Его историю рассказывает агентство Regnum.

Пленённый украинский солдат, как вспоминает сам Ули, настаивал на том, что сам искал возможность сдаться. Однако его истинное предназначение как диверсанта выдавало многое: уши, характерно деформированные, как у борца, его позывной «Хакер», исключительно грамотно спланированный маршрут захода, и, что особенно примечательно, четыре батареи для рации в рюкзаке, явно предназначенные для длительного автономного функционирования. Солдаты прозвали его в шутку «Алёша четыре батареи», а вскоре неподалеку был найден труп его предположительного сообщника.

«Ну, диверсант этот Алёша или нет — дальше разберутся. Мы к нему отнеслись цивилизованно, когда конвоировали с ещё одним сослуживцем. Попросил покурить — дали, попросил остановиться отдышаться — была такая возможность, позволили», — делится Уланбек.

Во время одного из патрулей Ули получил осколочное ранение в руку. Оказавшись в опасной близости к противнику, он продемонстрировал удивительное самообладание. Несмотря на ранение, Ули сумел добраться до укрытия, где ему пришлось самому оказывать себе помощь. Однако на этом его испытания не закончились. В другой критический момент, когда Ули находился под вражеским огнем, он вновь проявил невероятную стойкость. Военный получил ранения в обе ноги и плечо, но даже в таком состоянии, сознавая смертельную опасность для товарищей, он категорически запретил их попытки эвакуации: «Эвакуировать меня не надо, только лишние потери будут, я уже, наверное, всё».

«Не каждый сможет на такое решиться. Хотя следовать его просьбе мы не стали», — вспоминает сослуживец с позывным Абдулла.

Чудом, не обнаруженный противником, Ули был спасен своими товарищами, которые, несмотря на его настойчивые просьбы, всё же смогли добраться до него. Сейчас, на реабилитации, раненый Ули находится в коляске, но не теряет оптимизма, шутливо называя себя «таксистом» на новом транспорте и даже размышляя о возвращении к этой профессии.