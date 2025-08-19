NBC: На грузовом корабле в порту Балтимора прогремел взрыв
Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Vytautas Kielaitis
В районе порта Балтимора (штат Мэриленд, США) на борту угольного сухогруза произошёл взрыв, сообщает NBC. Инцидент случился во время прохода по реке Патапско рядом с мостом имени Фрэнсиса Скотта Ки.
По предварительным данным, причиной ЧП стал пожар в подпалубных помещениях.
На момент взрыва на судне находились 23 человека, пострадавших нет.
Как уточняет телеканал, пожарные сумели локализовать возгорание, после чего судно было выведено из акватории.