Второе дыхание: Как исторические стадионы Москвы становятся современными центрами спорта

В рамках стратегии развития Москвы реализуется масштабная программа по обновлению общедоступной спортивной инфраструктуры и продвижению ценностей здорового образа жизни. Она включает в себя как создание воркаут-площадок в шаговой доступности, так и возведение современных многофункциональных комплексов. Особое внимание уделяется восстановлению исторических спортивных объектов, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что начиная с 2011 года в городе было построено более 220 крупных спортивных сооружений и свыше 10 тысяч простых спортивных площадок. Он отметил, что отдельной и достаточно сложной задачей является возвращение к жизни исторических стадионов, небольших спортивных площадок, которые в советский период принадлежали крупным заводам, а в девяностые годы оказались заброшенными, поскольку прежние владельцы не имели возможности или желания поддерживать их в должном состоянии.

Для спасения этих объектов требуется длительная процедура перевода их в городскую собственность, в ходе которой часто приходится отменять планы по новой застройке территории. И лишь спустя несколько лет после этого можно начинать непосредственно реконструкцию. Собянин подчеркнул, что в столице не просто воссоздают стадионы в их первоначальном виде, какими они были в 30-е или 70-е годы. Каждый такой проект представляет собой гармоничное сочетание исторического облика с современными требованиями к функциональности и комфорту спортивной инфраструктуры.

За последние годы в Москве завершили реконструкцию пяти стадионов, ещё два объекта находятся в процессе работы. Ярким примером является стадион «Локомотив» в Люблине, построенный в конце 30-х годов прошлого века на средства местного литейно-механического завода. Он был законсервирован в 2015 году, а в 2022 году был передан городу, и тогда же началась его первая за почти столетие масштабная реконструкция.

Стадион «Локомотив». Фото © Mos.ru

Сегодня это современный комплекс с двумя тренировочными и большим игровым футбольным полем, оснащёнными системой подогрева и мощным освещением. За событиями на поле можно следить с комфортных крытых трибун, включая места для маломобильных граждан, или с помощью цифрового табло. На территории также есть беговая дорожка и площадка с тренажёрами для воркаута. Были отреставрированы три исторических здания, где теперь разместились раздевалки, душевые, санузлы и административные помещения. Дополнительно построили павильоны для охраны и гараж для спецтехники. Стадион открыт для всех желающих и быстро стал популярным местом у местных жителей, а с начала учебного года здесь планируется проводить уроки физкультуры для школьников.

Около двух лет назад был полностью восстановлен спортивный комплекс «Авангард» в Перове. Построенный в 1954 году, он ни разу за почти 70 лет не ремонтировался капитально и к моменту начала работ находился в аварийном состоянии. В ходе реконструкции пришлось воссоздавать по архивным фотографиям утраченное в девяностые годы мозаичное панно на входной группе, а также административное здание и стадион с трибунами.

Стадион «Авангард». Фото © Mos.ru

В процессе работы над проектом возникла идея обыграть название комплекса, напомнив об одноимённом направлении в искусстве начала XX века. Современные павильоны в восточной части выполнены в характерных цветах русского авангарда — красном и белом. Футбольное поле с подогревом теперь можно использовать круглый год. Под трибуной обустроили раздевалки, тренерскую, медпункт и туалеты для посетителей.

Для легкоатлетов предназначены беговые дорожки вокруг поля. Также здесь появились шесть специализированных площадок: для волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, воркаута и сдачи норм ГТО с полосой препятствий. Для старшего поколения обустроили фитнес-зону с тренажёрами и площадку для петанка, а для молодёжи — памп-трек и уникальный для России крытый скейт-парк для катания на скейтбордах, роликах и самокатах — в павильоне «Экстрим-центр № 1». Два других павильона отведены под кружки, а зимой рядом заливают каток. Дополнительно отремонтировали небольшую гостиницу для приезжающих спортсменов. Особой достопримечательностью стал сухой фонтан с подсветкой, который нравится и детям, и взрослым. Сегодня на стадионе проводятся соревнования различного уровня и учебно-тренировочные сборы.

На территории комплекса «Москвич» на Волгоградском проспекте впервые за 50 лет провели реконструкцию, в результате которой появилось футбольное поле с натуральным газоном, автоматическим поливом, подогревом и современным освещением. Установили новое электронное табло и медиасистему, оборудовали комфортные трибуны, а под ними разместили помещения для спортсменов, судей, служебные комнаты, стрелковую галерею и склады. Комплекс теперь включает две зоны: тренировочную с секторами для метаний и основную с футбольным полем и легкоатлетическими дорожками. Теперь здесь можно проводить матчи профессиональных команд.

Стадион «Москвич». Фото © Mos.ru

Стадион «Десна» в посёлке Птичное перешёл в собственность города в 2021 году и открылся после комплексного обновления в 2023 году. Благодаря подогреву поля заниматься здесь можно круглогодично. На его базе проходят тренировки по футболу, флорболу, баскетболу, волейболу, художественной гимнастике, акробатике, йоге и многим другим дисциплинам. Для отдыха и тренировок на открытом воздухе созданы зоны воркаута и силовых занятий, а также площадка с удобными скамьями.

Стадион «Десна». Фото © Mos.ru

Практически завершена реконструкция стадиона «Металлург» в Басманном районе. Он был передан МГТУ им. Н.Э. Баумана и станет домашней ареной для его студентов. Здесь можно будет заниматься футболом, регби, гимнастикой, лёгкой атлетикой и десятками других видов спорта. Для детей обустроят познавательную площадку с интерактивными модулями.

Один из старейших стадионов города «Автомобилист» в Савёловском районе, история которого началась в сороковые годы, ждёт комплексное обновление к 2026 году. Рядом с полем появится современная трибуна на полторы тысячи мест и модульный сектор для болельщиков на 150 мест. Под трибунами разместятся раздевалки, судейские, конференц-зал и медкабинет. Для посетителей оборудуют камеры хранения во входной группе, а на территории появится площадка для воркаута, будет проведено дополнительное озеленение.

Стадион «Автомобилист». Фото © Mos.ru

Реконструкция стадиона «Молния» в Дмитровском районе, открытого в 1962 году, планируется к завершению в будущем году. Проект включает ремонт катка и бассейна, возведение современных трибун, обновление входных зон с турникетами и кассами, а также строительство нового центра художественной гимнастики и павильона для шорт-трека.

Стадион «Молния». Фото © Mos.ru