Индекс роз для Марьиванны: Life.ru выяснил, насколько подорожают цветы в ночь на 1 сентября

Каждый год в России сходят с ума от стоимости букетов ко Дню знаний. В этом году чуда не произойдёт, а цветы так же, как и год назад, прибавят в цене к этой дате. В беседе с Life.ru экономист и аналитик Анна Бодрова рассказала, за сколько можно будет приобрести цветы, которые ваш ребёнок понесёт в этом году в школу.

«Средняя стоимость небольшого букета к 1 сентября в 2025 году окажется около 500–900 рублей. Мы берём здесь самый базовый минимум, без пышной обёртки и без экзотического наполнения», — отметила специалист.

Такой набор из пяти–семи небольших роз местного происхождения или хризантем подорожает, соответственно, на 15–25% по сравнению с прошлым годом. В 2024 году аналогичный букет обходился в 400–720 рублей, напомнила экономист.

Основной рост цен сосредоточится в Москве как в центре финансов и деловой активности: верхняя граница поднялась с 720 до 900 рублей, это соответствует росту цены примерно в 1,25 раза. В регионах динамика более умеренная — с 400 до 500 рублей, или около 1,15 раза. Анна Бодрова Экономист

По её словам, флористы объяснят подорожание ростом стоимости импортных поставок из-за колебаний валютных курсов и логистических издержек, а также увеличением себестоимости внутреннего производства. Однако по факту в конечную цену заложено всё, что туда вообще можно включить: от динамики цен на услуги естественных монополий (по счётчикам платить нужно всем) до роста повседневных расходов самих продавцов и собственников бизнесов.