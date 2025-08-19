В Волгограде пройдет финал Всероссийской игры «Семейная зарница»

В финале Всероссийской игры «Семейная зарница», который состоится в сентябре в Волгограде, примут участие 24 семейные команды из восьми федеральных округов страны.

На заочном этапе участники готовили видеовизитку и проходили тест на знание российской государственности и военной истории. По словам организаторов, проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также укрепление семейных ценностей.

В каждой команде — четверо участников: двое родителей или законных представителей и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Подготовкой финалистов займутся наставники — ветераны и участники СВО.

«Все этапы были продуманы и организованы на высоком уровне, условия приближены к настоящим. Мы готовились всей семьей и это сплотило нас», — поделился впечатлениями член команды «Т-34» Евгений Никольский из Республики Алтай.

В финале за победу поборются команды из 24 регионов, включая Белгородскую область («Формула Победы»), Санкт-Петербург («Питерские атланты»), Московскую область («Юный разведчик»), Республику Алтай («Т-34»), Вологодскую область («Семейный десант»), Челябинскую область («Звезда») и другие.

Идею сделать «Семейную зарницу» ежегодной предложила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.