Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 15:44

В Волгограде пройдет финал Всероссийской игры «Семейная зарница»

Обложка © Государственный фонд «Защитники Отечества»

Обложка © Государственный фонд «Защитники Отечества»

В финале Всероссийской игры «Семейная зарница», который состоится в сентябре в Волгограде, примут участие 24 семейные команды из восьми федеральных округов страны.

На заочном этапе участники готовили видеовизитку и проходили тест на знание российской государственности и военной истории. По словам организаторов, проект направлен на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, а также укрепление семейных ценностей.

В каждой команде — четверо участников: двое родителей или законных представителей и двое подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Подготовкой финалистов займутся наставники — ветераны и участники СВО.

«Все этапы были продуманы и организованы на высоком уровне, условия приближены к настоящим. Мы готовились всей семьей и это сплотило нас», — поделился впечатлениями член команды «Т-34» Евгений Никольский из Республики Алтай.

В финале за победу поборются команды из 24 регионов, включая Белгородскую область («Формула Победы»), Санкт-Петербург («Питерские атланты»), Московскую область («Юный разведчик»), Республику Алтай («Т-34»), Вологодскую область («Семейный десант»), Челябинскую область («Звезда») и другие.

Идею сделать «Семейную зарницу» ежегодной предложила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Финал пройдет в рамках Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Другие новости
  • Пресс-релизы
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar