Мощный пожар охватил коньячный завод в Дербенте
Мощный пожар охватил коньячный завод «Дербентская крепость» в Дагестане. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, причиной ЧП стало короткое замыкание. Сначала загорелась проводка, а затем огонь перекинулся на крышу административного здания НИИ биотехнологии продуктов переработки винограда. Также пламя охватило деревья, а вот до алкоголя пока не добралось. В результате никто не пострадал.