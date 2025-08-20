Мессенджер MAX
Регион
20 августа, 12:01

Мощный пожар охватил коньячный завод в Дербенте

Обложка © Telegram / Главное управление МЧС России по Республике Дагестан

Мощный пожар охватил коньячный завод «Дербентская крепость» в Дагестане. Об этом сообщает SHOT.

Пожар на заводе «Дербентская крепость». Видео © Чат жителей Дербента

По данным телеграм-канала, причиной ЧП стало короткое замыкание. Сначала загорелась проводка, а затем огонь перекинулся на крышу административного здания НИИ биотехнологии продуктов переработки винограда. Также пламя охватило деревья, а вот до алкоголя пока не добралось. В результате никто не пострадал.

