Лавров назвал путём в никуда обсуждение гарантий безопасности Украины без России

Россия не может принять ситуацию, когда вопросы коллективной безопасности решаются без её участия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жёстко», — подчеркнул глава МИД.

По его словам, гарантии безопасности Украины должны вырабатываться на равной основе с участием таких стран, как Китай, США, Великобритания и Франция. При этом, отметил Лавров, в данном вопросе следует ориентироваться на наработки переговоров, прошедших в Стамбуле в 2022 году.

Министр добавил, что коллективные гарантии со стороны Европы должны быть действительно надёжными.

Комментируя позицию Евросоюза, Лавров заявил, что пока со стороны Брюсселя не видно реальных дипломатических шагов.