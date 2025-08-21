Сколько русскому народу ещё страдать: Что святая Параскева Дивеевская предсказала для России

Богородица для Параскевы Дивеевской была «Маменькой за стёклышком». А прожила святая блаженная инокиня больше ста лет. Её год рождения — где-то между 1795-м и 1807-м. Преставилась Параскева в 1915 году. В Дивеевской обители она молилась в соответствии с велением души, а не по строгим правилам. Могла пасть на колени, когда убирает горницу, и начать моление. Слава об инокине разошлась далеко за пределы монастыря. С ней лично общались Александра и Мария Фёдоровны, кроме того — сам Николай II. Последнему она предсказала кое-что интересное. Расскажем в материале.

Что ждёт нас 5 октября 2025 года

Святая блаженная Параскева Дивеевская — пример неукротимой силы духа. Она решила, что будет служить Господу, и добилась своего. Фото © Wikipedia

День памяти святой блаженной Параскевы Дивеевской ждёт нас 5 октября 2025 года. Это не только символический праздник — святая действительно скончалась именно 5 октября (по новому стилю) в 1915 году, 110 лет назад. А число 110 для Паши Саровской и её предсказаний — одно из ключевых. Именно 110 лет — это цикл искупления для России. Но об этом позже. Что именно может случиться 5 октября 2025 года?

Прежде всего можно ожидать явлений и чудес в Казанской церкви Серафимо-Дивеевского монастыря. Там хранятся мощи Параскевы. Но для контекста важна ещё и история о том, как именно Паша Саровская покинула земной мир. После начала Первой мировой войны инокиня усердно молилась о России, «сгорела» буквально за год. Перед тем как преставиться, молилась на портрет Николая II так же, как и на иконы Христа и святых. «Миленький уже при конце», — говорила об императоре. И сама стала похожа на портрет князя Владимира Крестителя пера художника Михаила Васнецова. Смерть Параскевы в 1915 году стала началом тяжёлых исторических сдвигов. Таких же по масштабу событий стоит ожидать и после 5 октября.

Сколько ещё русскому народу придётся страдать

Перед смертью Параскева Дивеевская вовсю замаливала грехи русского народа, за которые на страну обрушилось столько катастроф. Она предрекла России некий 110-летний цикл, конец которого наступит уже скоро. Но придётся подождать. Судя по развитию событий в прошлом столетии, на 2025 год могут прийтись самые тяжёлые события. Но уже через год ситуация выровняется, ведь как раз осенью 1916-го состоялся легендарный Брусиловский прорыв, который поменял ситуацию на фронте Первой мировой. Возможно, пострадать придётся и в 2027 году. Но уже на 2028-й Параскева обещала нечто удивительное.

Цикл покаяния русского народа: когда закончится

Параскева Дивеевская считала, что русский народ грешен. Но самый большой его грех — это покушение на наместника Бога на земле. Фото © Wikipedia

Пришла пора рассказать о цикле покаяния русского народа, который был предсказан Параскевой Дивеевской ещё в 1903 году. Недаром её прозвали Пашей Саровской: аскетичная жизнь этой женщины, посвящённая служению Господу, наделила её сверхчеловеческими способностями. Так, ещё в 1903 году, за 15 лет до событий, Параскева предсказала убийство семьи Николая II большевиками. И предупредила о цикле покаяния, который нужно будет пройти. В течение следующих 110 лет Бог будет каждую декаду проверять, не покаялся ли русский народ. И если нет, то наступят беды.

Всю семью последнего императора России расстреляли 17 июля 1918 года. Погибли 7 членов семьи. Параскева предсказала русскому народу 70 лет беды — по 10 лет на каждую невинноубиенную душу. С 1918-го по 1988-й год страна находилась под властью атеистов, так что для Паши Саровской эти 70 лет могут считаться периодом несчастий. А ещё русский народ первое время не спешил каяться: в 1928 году к власти пришёл Сталин, 1938-й— пик репрессий.

Потом, уже после распада СССР, каждые 10 лет новую Россию проверяли на прочность. В 1998 году случился дефолт. В 2008 году — мировой экономический кризис, военные действия на границе с Грузией. В 2018 году — катастрофа самолёта Ан-148 под Москвой, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, обрушение моста в Свердловской области. Но что будет в 2028 году?

Почему 2028 год станет ключевым для России

На самом деле на 2028 год у Параскевы Дивеевской неплохие прогнозы. Но кто знает... Раскаялся ли русский народ? Фото © Wikipedia / Боассон и Эгглер

На 2028 год запланировано завершение 110-летнего цикла Параскевы. При этом, судя по всему, нам было уготовано именно 110 лет, несмотря на то, что именно мы будем делать. В октябре 1996 года Синодальная комиссия по канонизации святых Русской православной церкви представила доклад — и в публичном поле России прозвучало предложение причислить царскую семью к лику святых. В 1998 году всё равно грянул дефолт. Уже 20 августа 2000 года Николая II и членов его семьи канонизировали в лике страстотерпцев. Но и это не спасло от катастроф 2008-го и 2018 года. Видимо, соотечественники недостаточно искренне веруют. Чего ждать в конце цикла?

Повторим, что именно в 2028 году заканчивается цикл покаяния русского народа Параскевы Дивеевской. Это 110-й год со времени убийства царя Николая II. И на 2028-й святая блаженная инокиня предсказала восшествие на престол нового царя из династии Романовых.