Украинского агента, готовившего теракт в ХМАО, внесли в список экстремистов

Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. По версии следствия, Павлюк передал гражданину Молдавии части бомбы для подготовки теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе.

В апреле Центр общественных связей ФСБ сообщал, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили взрыв в Ханты-Мансийске. При сборке устройства произошла детонация: были разрушены две квартиры, пострадали пять человек, включая исполнителей. В тот же период ФСБ опубликовала фотографию украинского агента — лысого бородатого мужчину, опознанного как Павлюк.