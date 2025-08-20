Мессенджер MAX
20 августа, 13:54

Украинского агента, готовившего теракт в ХМАО, внесли в список экстремистов

Агент украинских спецслужб Павлюк внесён в список террористов Росфинмониторинга

Обложка © VK / Национальный антитеррористический комитет

Агент украинских спецслужб Валентин Павлюк внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом говорится на официальном сайте ведомства. По версии следствия, Павлюк передал гражданину Молдавии части бомбы для подготовки теракта против российского военного в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Павлюк Валентин Тарасович, 07.09.1986 года рождения, село Бытьков, Ивано-Франковская область Украинской ССР», — гласит строчка обновлённного перечня.

В ХМАО сорвали теракт против бойца СВО
В апреле Центр общественных связей ФСБ сообщал, что уроженец Украины и гражданин Белоруссии по заданию из Киева готовили взрыв в Ханты-Мансийске. При сборке устройства произошла детонация: были разрушены две квартиры, пострадали пять человек, включая исполнителей. В тот же период ФСБ опубликовала фотографию украинского агента — лысого бородатого мужчину, опознанного как Павлюк.

