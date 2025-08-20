Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:01

Лидер «Русской общины» в Обнинске задержан за вымогательство миллиона

SHOT: Лидер Русской общины в Обнинске Руслан Денисов задержан за вымогательство

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Лидер отделения организации «Русская община» в Обнинске Калужской области Руслан Денисов задержан. Он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Денисов находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Его задержали сегодня утром по заявлению жителя города Козельск. Предварительно, речь идёт о вымогательстве более 1 миллиона рублей.

Военные врачи пойдут под суд за вымогательства с раненых бойцов СВО
Военные врачи пойдут под суд за вымогательства с раненых бойцов СВО
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Только на Life
  • Калужская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar