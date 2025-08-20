Лидер «Русской общины» в Обнинске задержан за вымогательство миллиона

Лидер отделения организации «Русская община» в Обнинске Калужской области Руслан Денисов задержан. Он подозревается в вымогательстве в особо крупном размере, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, Денисов находится в изоляторе временного содержания (ИВС). Его задержали сегодня утром по заявлению жителя города Козельск. Предварительно, речь идёт о вымогательстве более 1 миллиона рублей.