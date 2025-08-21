С 1 сентября возникнут сложности при аренде квартир. Чем удивят цены и какое жильё исчезнет из объявлений Оглавление Как меняются цены на аренду квартир в разных районах Москвы Как изменятся цены на съёмные квартиры в сентябре Участники рынка недвижимости сделали неожиданный прогноз цен на аренду квартир с 1 сентября. Какие тренды влияют на стоимость жилья и за сколько можно будет снять недвижимость в разных районах осенью? 20 августа, 21:35 С рынка аренды исчезают дешёвые квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Как меняются цены на аренду квартир в разных районах Москвы

Сегодня на рынке долгосрочной аренды растёт активность арендаторов. Такая тенденция характерна для второй половины лета и начала осени. В этот период число арендаторов растёт, так как искать съёмное жильё начинают те, кто вернулся из отпусков. В связи с тем что горячий сезон на рынке аренды совпадает с периодом активного найма в компаниях, выбирать жильё в июле, августе и сентябре активнее начинают соискатели и специалисты, которые трудоустраиваются и рассматривают варианты жилья ближе к работе.

— В июле 2025 года в среднем по городам-миллионникам количество просмотров объявлений о сдаче жилья за месяц выросло на 8,4% в сравнении с июнем 2025 г. При этом предложение из-за повышенного спроса сократилось в среднем на 2,7%. В первую очередь сдавались наиболее бюджетные варианты жилья, что привело к умеренному росту медианной ставки в мегаполисах: в среднем по 16 миллионникам стоимость выросла на 2,4% (до 35 000 рублей по всем типам комнатности), — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

В Москве динамика отмечалась схожая. По итогам июля 2025 года медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности составила 89 000 рублей (+4,1%). Число просмотров объявлений о сдаче жилья увеличилось на 6,6% за месяц, а предложение сократилось на 5,1%.

При этом больше всего медианные ставки за месяц выросли в Юго-Восточном округе (+4,1%; 76 400); Южном (+3,1%; 84 700) и Северном (+2,8%; 107 400).

— В сентябре рынок аренды в новых жилых комплексах сохранит динамику высокого сезона. Для застройщика важно, что именно новостройки сегодня выступают главным драйвером спроса: семьи и студенты выбирают их за комфортную среду, энергоэффективность и новые сервисы. Даже при снижении ключевой ставки часть покупателей пока не готова к ипотеке и остаётся в аренде, что дополнительно укрепляет позиции арендодателей в сегменте первички, — рассказал владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин.

Он отметил, что с точки зрения предложения системного избытка на рынке нет. Выход отдельных очередей в эксплуатацию даёт кратковременный рост числа предложений, но массивного наплыва «инвест-квартир» не произошло. Это позволяет удерживать премию новостроек по сравнению с вторичкой и тестировать верхнюю границу ставок в массовом и комфорт-классе. В бизнес-классе аренда определяется сервисной моделью и инфраструктурой, что делает проекты девелоперов более устойчивыми к колебаниям спроса.

Как изменятся цены на съёмные квартиры в сентябре

Роман Жуков отметил, что тренд на более высокую конкуренцию из-за большего числа арендаторов в августе и сентябре, а также вымывание наиболее бюджетных квартир из экспозиции сохранится. Причём как в миллионниках, так и в столице.

— В этот период особенно увеличится рост активности арендаторов в наиболее бюджетных локациях. Например, в Москве уже отмечали повышенный спрос в ТиНАО, на востоке, юго-востоке и северо-востоке. Также повышенный интерес может коснуться ближайшего Подмосковья, где стоимость часто оказывается ниже, чем в Москве, — например, в Красногорске, Мытищах, Балашихе, — рассказал Роман Жуков.

По его словам, ещё один тренд на рынке в горячий сезон — быстрое принятие решения. Если в периоды сезонного затишья, например в конце зимы и начале весны, арендаторы могли более взвешенно, продолжительно принимать решение о выборе квартиры, то в условиях высокой конкуренции важно оперативно реагировать на новые понравившиеся объявления о сдаче жилья, чтобы не упустить подходящий вариант по нужной цене.

— Активный рост спроса на московском рынке аренды начался ещё в июле. По итогам месяца количество заявок от арендаторов увеличилось на 16% относительно июньского показателя. В первой половине августа число запросов от нанимателей было на 15% выше, чем во второй половине июля, а предложение за тот же период сократилось на 10%. Сейчас мы наблюдаем традиционное сезонное повышение спроса. Ощущается недостаток ликвидного предложения — как обычно в таких условиях, собственники квартир повышают арендные ставки в среднем на 5–10%. Но это ожидаемый рост цен в рамках сезонности. Можно сказать, что наниматели к нему готовы, — отметила заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

На массовом рынке старой Москвы 1-комнатную квартиру экономкласса можно снять в среднем за 40 000 – 45 000 рублей, 1-комнатная жилплощадь комфорт-класса в среднем сдаётся за 50 000 – 55 000. 2-комнатная квартира обойдётся примерно в 45 000 – 55 000 в сегменте эконом и около 60 000 — в сегменте комфорт.

— В сентябре и октябре мы прогнозируем развитие тенденции — спрос не снизится, а будет только активизироваться. Ликвидные и популярные объекты могут подорожать на 5–15% от значений весенне-летнего периода, — добавила Оксана Полякова.

В сентябре продолжится высокий сезон на рынке аренды, который начинается в середине августа. Поэтому ожидается прирост средней цены аренды самых востребованных лотов (студий, 1-комнатных квартир, небольших евродвушек) в среднем на 5–10% месяц к месяцу. Такой прогноз сделала руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» Елена Чегодаева.

— С 1 сентября в массовом сегменте (студии и однушки) ожидается всплеск спроса и рост на 3–7% к июлю. Однако уже к концу месяца ситуация стабилизируется: значительная часть арендаторов успевает снять жильё в первые недели. В среднем сегменте (двушки и трёшки) рост будет более умеренным — 2–4% в столицах и незначительным в остальных миллионниках, — считает владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

В регионах и городах-миллионниках динамика, по его мнению, будет неравномерной. Там, где предложение заметно выросло (на 40–70% за год), рост цен окажется умеренным и точечным, главным образом возле вузов. В среднем же рынок показывает плавное удорожание на 2–3% к июлю.

Для арендаторов это значит, что дешёвые квартиры уходят быстрее всего, формируя рост средней цены. При этом торг остаётся возможным. Скидка до 9–10% по сделке реальна, особенно при долгосрочной аренде.

— Тем, кто планирует въехать в съёмное жильё в столицах, стоит действовать заранее — к сентябрю условия становятся менее выгодными, — заключил Максим Лазовский.

Авторы Нина Важдаева