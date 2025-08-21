Беговые дорожки, качели и экоплощадки: Чем удивляет новая прогулочная зона у Беловежского пруда

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил обновлённую зону у Беловежского пруда в Можайском районе, где недавно завершились работы по озеленению и благоустройству. Градоначальник отметил, что этот проект реализовали по просьбам местных жителей.

В своём обращении он сообщил о значительном развитии транспортной инфраструктуры района, включая строительство новых магистралей — проспектов Багратиона и Дорохова, а также о запуске Большой кольцевой линии метро. По его словам, сейчас реконструируют школы, две из которых уже приняли учеников. Также серьёзно рассматривают проект новой линии метрополитена в направлении Сколкова.

Беловежский пруд, созданный в 1970-х годах в пойме заключённого в коллектор Трикотажного ручья, является популярным местом отдыха. Работы по созданию комфортной прогулочной зоны на площади 16,1 гектара вели с апреля по август 2025 года. Собянин уточнил, что это один из 3200 проектов благоустройства, которые реализуют в городе в этом году.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

«Основной акцент — создание условий для активного отдыха: фитнес-тренировок, настольного тенниса, детских игр и развлечений. Для любителей прогулок привели в порядок пешеходные дорожки и лестницы, установили современные фонари, парковые качели, шезлонги и лавочки», — отметил Собянин.

Прогулки у воды стали ещё приятнее: здесь завершилось масштабное преображение. Теперь по обновлённым дорожкам и лестницам передвигаться стало удобнее и безопаснее. Территорию украсили около 220 стильных фонарей и свыше 300 малых архитектурных форм — от уютных лавочек и парковых качелей до шезлонгов для отдыха.

Маленьких жителей ждут современные детские городки в экостиле, где можно вдоволь повеселиться. Несколько многосекционных комплексов включают в себя всё необходимое для игр: горки, переходы, карусели, разнообразные качели и батуты.

Любители здорового образа жизни могут оценить новый гимнастический комплекс, уличные тренажёры и столы для настольного тенниса. Также появилась современная беговая дорожка. А для проведения праздников и концертов полностью обновили сцену.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин

Дополнительно разбили более четырёх гектаров газонов, а на осень запланировали высадку 90 крупных деревьев. Также в прилегающих дворах обновили асфальтовое покрытие и заменили оборудование на детских и спортивных площадках.

По городской программе в 2025 году планируют благоустроить свыше 3,2 тысячи объектов, включая 708 улиц и около 2,4 тысячи дворов. Продолжаются работы на ключевых территориях, таких как музей-заповедник «Коломенское», Парк Горького и «Лужники». На данный момент уже завершили благоустройство около двух тысяч объектов.

Можайский район, где проживает более 145 тысяч человек, активно развивается. Среди его достопримечательностей — инновационный центр «Сколково» и парк «Дубки». В последние годы здесь реализовали масштабные проекты программы «Мой район». Запустили станции Московских центральных диаметров и Большой кольцевой линии метро, что значительно улучшило транспортную доступность.

Для пешеходов построили безопасный переход через пути МЦД-1 и проспект Багратиона. Создали новые маршруты наземного транспорта и велопарковки. Благоустроили скверы и общественные пространства, включая современный парк в Козловском лесу с экотропой. В сфере здравоохранения реконструировали поликлиники и сделали капитальный ремонт в больнице имени Жадкевича. Ведут работы по строительству онкологической больницы № 62 в Сколкове.

Фото © Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В области образования реконструируют здания школы № 1400. Появляются и новые спортивные объекты: физкультурно-оздоровительные комплексы и центр долголетия. Обновляется и культурная инфраструктура — отремонтировали библиотеку, школу искусств и клубные объекты. После ремонта вновь открыли продуктовый рынок «Кунцевский».