Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН

Глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делеагцию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение утвердил в четверг президент России Владимир Путин.

В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дела Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по междунродным делам Леонид Слуцкий и соответствующего комитета Совфеда Григорий Карасин, а также постпред России при ООН Василий Небеезя.

В рамках визита Лавров выступит на общеполитических дебатах, а также проведёт ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран. Ожидается, что в центре внимания окажутся вопросы международной безопасности, ближневосточный кризис, ситуация вокруг Украины и формирование более справедливой архитектуры мирового порядка.