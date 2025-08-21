Лавров возглавит российскую делегацию на 80-й сессии Генассамблеи ООН
Путин утвердил состав российской делегации для участия в 80-й сессии ГА ООН
Обложка © Life.ru
Глава МИД России Сергей Лавров возглавит российскую делеагцию на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Соответствующее распоряжение утвердил в четверг президент России Владимир Путин.
В делегацию также вошли заместитель министра иностранных дела Сергей Вершинин, глава комитета Госдумы по междунродным делам Леонид Слуцкий и соответствующего комитета Совфеда Григорий Карасин, а также постпред России при ООН Василий Небеезя.
В рамках визита Лавров выступит на общеполитических дебатах, а также проведёт ряд двусторонних встреч с коллегами из других стран. Ожидается, что в центре внимания окажутся вопросы международной безопасности, ближневосточный кризис, ситуация вокруг Украины и формирование более справедливой архитектуры мирового порядка.
80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке откроется 9 сентября 2025 года. Председателем сессии избрана Анналена Бербок, бывший министр иностранных дел Германии. Тема сессии - «Работать сообща: 80 лет совместной работы во имя мира, развития и прав человека и путь вперед», говорится на сайте ООН.