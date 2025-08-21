Ядерный «Полонез»: Белоруссия заявила о планах, от которых у её врагов стынет кровь

Минск рассматривает возможность оснащения ракетных комплексов «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

Он подчеркнул, что дальность полёта ракет увеличена со 200 до 300 километров, а сам комплекс остаётся высокоточным и современным оружием. По его словам, уже обсуждаются вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками, а также интеграции технологий «Орешник» в совместные проекты.

Вольфович также напомнил, что «Полонез» изначально разрабатывался совместно с Китаем, а позже модернизировался на белорусских предприятиях.