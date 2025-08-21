Ядерный «Полонез»: Белоруссия заявила о планах, от которых у её врагов стынет кровь
Вольфович: Белоруссия рассматривает оснащение «Полонезов» ядерными боеголовками
Обложка © ТАСС / Виктор Драчев
Минск рассматривает возможность оснащения ракетных комплексов «Полонез» ядерными боеголовками. Об этом сообщил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Он подчеркнул, что дальность полёта ракет увеличена со 200 до 300 километров, а сам комплекс остаётся высокоточным и современным оружием. По его словам, уже обсуждаются вопросы оснащения этих ракет ядерными боеголовками, а также интеграции технологий «Орешник» в совместные проекты.
Вольфович также напомнил, что «Полонез» изначально разрабатывался совместно с Китаем, а позже модернизировался на белорусских предприятиях.
Ракетный комплекс «Полонез» стоит на вооружении с 2016 года. Он был создан в сотрудничестве с КНР, а позже прошёл модернизацию в Белоруссии. Система способна поражать цели на значительных расстояниях и предназначена для точечных ударов по важным объектам противника.