В России растёт популярность коротких видео В отечественных видеосервисах резко выросла популярность коротких видео — shorts или клипов. C начала лета количество просмотров такого контента увеличилось более чем в девять раз. Растёт и доля самых популярных видеосервисов. 21 августа, 14:20 Россияне стали чаще интересоваться короткими видео.

Зимой и весной этого года количество просмотров коротких видео было стабильным, но в середине июня этот показатель стал резко увеличиваться. К концу первого летнего месяца он вырос на 120% по сравнению с маем. Уже в последних числах июля рост составил 810%. Такой тренд отметили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных и специалисты российской компании Vigo, разработчика ПО для оценки и оптимизации качества сетей передачи данных.

Активнее всего смотрели короткие видео в столице, Краснодарском и Хабаровском краях. В этих регионах доля просмотров shorts в общем объёме потребления видеоконтента выше на 4–8%, чем в регионах Урала и Сибири.

При этом в Москве, Хабаровском крае и Иркутской области оказались самые нетерпеливые зрители: они листают ролики наиболее интенсивно при средней длительности просмотра 4–6 секунд. Самые толерантные поклонники коротких видео живут в Самарской и Нижегородской областях: длительность просмотра у них в три раза выше — около 12–13 секунд.

Авторы Валерия Мишина