Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье супружеская чета обвиняется в фиктивной регистрации мигрантов. Согласно информации СК, иностранцы, «прописанные» в доме пары, там не жили, передает newstracker.ru. Дело передано в судебные органы.

Республика Удмуртия

В одной из квартир многоэтажки на улице Оружейника Драгунова в Ижевске произошло возгорание. Причиной стало замыкание электропроводки, пишет udm-info.ru. Пожар охватил 43 кв. метра, подъезд наполнился дымом. Спасательные службы эвакуировали 25 жильцов. Один из пострадавших был направлен в стационар с отравлением продуктами горения.

Ростовская область

В Ростове распространяется видео, на котором несколько человек в одежде, напоминающей форменную, бьют мужчину возле караоке-клуба на улице Береговой, сообщает rostovgazeta.ru. Следком региона объявил о начале доследственной проверки, которая поможет установить обстоятельства и участников произошедшего.

Республика Татарстан

В Татарстане все чаще замечают паука-осу. Аргиопа Брюнниха, для которой характерна яркая желто-черная окраска брюшка, напоминающая окрас осы, была впервые замечена в регионе в 2003 году. Уже к 2007-му паук распространился по всей республике. По информации inkazan.ru, яд этого паука для человека не опасен, а укус – слабее, чем у пчелы, и редко вызывает осложнения.

Волгоградская область

В Волгограде представители службы охраны ночного клуба Gatsby избили ногами 21-летнего посетителя. Удары наносились по голове и телу пострадавшего. Изначально судебные органы назначили правонарушителям меру пресечения в виде условного срока.

Затем, в результате рассмотрения апелляции прокуратуры наказание ужесточили: Зубаиру Эльдарову и Валеху Аширову придется отправиться в колонию на двухлетний срок. Согласно данным novostivolgograda.ru, действия обвиняемых квалифицированы как умышленное причинение вреда здоровью.

Нижегородская область

С сентября в детских садах Нижегородской области действует пилотный проект «Разговоры о важном». Для ребят в возрасте от 3 до 7 лет проводятся занятия, посвященные темам семьи, дружбы и патриотизма. По данным newsnn.ru, инициатива вызвала критику: 40% респондентов выступили против, заявляя о возможной навязчивости и неэффективности формата. Родители выразили сомнения в необходимости проведения и содержании таких уроков.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле жители Дзержинского района жалуются на юных мотоциклистов, шумящих в ночное время. Как пишет tagilcity.ru, подростки мешают горожанам спать, игнорируя замечания и продолжая кататься по улицам Киевской, Зари, Юности и другим. Жители требуют реакции от ДПС, и отмечают, что инспекторы не спешат вмешиваться.

Оренбургская область

В ходе смертельного ДТП в Оренбургской области люди оказались зажатыми в кабине КамАЗа. Как сообщает 56orb.ru, грузовое авто по неустановленным причинам съехало с дороги в овраг и перевернулось. В кабине находились два человека, которых деблокировали прибывшие на место происшествия специалисты. Одного из участников аварии спасти не удалось. Второй мужчина госпитализирован с травмами.

Тюменская область

В Тюмени бутылку кока-колы продают за 30 тысяч рублей, информирует nashgorod.ru. Разместивший публикацию гражданин отмечает – уникальность напитка состоит в том, что он произведен в Российской Федерации. Также автор объявления подчеркивает, что торг неуместен. “Только для истинных ценителей и тех, кто понимает», — заявляет продавец.

Омская область

Жителю Омска грозит до 15 лет колонии за жестокое убийство бездомного. По сведениям gorod55.ru, во время ссоры омич нанес несколько ударов ножом своему 57-летнему знакомому, после чего поджег сарай, где произошел конфликт. По факту данного преступления возбуждено уголовное дело. Следственные органы осуществляют необходимые действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Карелия

Ребенка, которого укусил энцефалитный клещ в Карелии, перевезли в Москву. По информации karelinform.ru, семье 10-летнего мальчика решили помочь олимпийские чемпионы. Отец ребенка заявляет, что в начале месяца его сына выписали из стационара в Петрозаводске. Известно, что пострадавший находился на лечении более 2 месяцев. 18 августа медицинским спецбортом мальчика перевезли на реабилитацию в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля.

Приморский край

Санитарный вертолет вылетел по ложному вызову на остров Рейнеке, информирует vostokmedia.com. По сообщениям очевидцев, медработники не обнаружили пострадавшего – вместо этого на месте их встретила змея. В Минздраве подтвердили произошедшее и отметили, что ежедневно до двух десятков ложных вызовов остаются безнаказанными. Воздушное судно вернулось в город пустым.

Башкирия

Трое жителей башкортостанского села Иглино осуждены за групповое избиение и похищение людей, сообщает mkset.ru. Конфликт, произошедший на улице, перерос в массовую драку на центральной площади. В драке пострадали семеро граждан, среди которых были и несовершеннолетние. Два обвиняемых получили реальные сроки до 3,5 лет колонии, третьему удалось избежать наказания. Рассмотрение данного дела проводилось по указанию Бастрыкина.

Краснодарский край

В Краснодаре восстанавливают особняк начала XX века на углу Красной и Длинной, пишет kubanpress.ru. По завершении реставрации в нем откроется музей истории города с интерактивной экспозицией, архивными документами и предметами быта купеческого сословия.

Хабаровский край

Чиновника в Хабаровске оштрафовали на 20 тыс. рублей за халатность, сообщает transsibinfo.com. Прокуратурой было установлено, что вследствие необеспечения ремонта улицы Ленина на ней происходили аварии. По завершении проверки и установления наказания дорогу привели в порядок.

ХМАО

В ХМАО раньше обычного стартовал сезон северных сияний, сообщает muksun.fm. Жительнице Ханты-Мансийска Марии Яблочкиной удалось заснять зрелищное природное явление на камеру. Кадрами небесного свечения в зеленых и сиреневых тонах она поделилась в местном паблике.

Хакасия

В Хакасии массово скупают автомобили российского производства. По информации newkhakasiya.online, самым покупаемым авто в регионе являются «Жигули». Согласно данным «Автостата», в июле текущего года в России приобрели почти 140 тысяч автомобилей марки Lada.

Красноярский край

В Красноярском крае локомотив врезался в автомобиль, выехавший на железнодорожный переезд. По данным prmira.ru, машинист применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. В аварии пострадал несовершеннолетний пассажир машины. Также следствием ДТП стало повреждение опоры контактной сети. На месте проводятся восстановительные работы.

Пермский край