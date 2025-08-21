Мессенджер MAX
21 августа, 14:18

Прилепин рассказывает о книгах в авторском шоу «Захар+»

Обложка © VK.com / prilepin_official

В VK Видео вышла премьера авторского шоу Захара Прилепина «Захар+». Проект посвящён литературе и культуре, его ведущий обещает говорить о книгах «просто и увлекательно».

Каждую неделю зрителей ждёт обсуждение творчества писателей и поэтов, биографий авторов и скрытых смыслов произведений. В студию будут приходить литературоведы, критики, филологи, поэты и даже стендаперы.

Первый выпуск посвятили судьбам и творчеству Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Участники программы поделились малоизвестными фактами о поэтах и обсудили, как их наследие влияет на современную культуру. Среди гостей премьеры — поэт Алёна Орлова, критик Алексей Колобродов, телеведущий Вячеслав Коновалов и поэт Анна Ревякина.

Прилепин назвал проект просветительским: по его словам, разговор о литературе — это разговор о жизни, любви, политике и вечном.

«От всех эпох и всех цивилизаций остаётся только искусство», — подчеркнул он.

Алексей Берковиц
