Прилепин рассказывает о книгах в авторском шоу «Захар+»

В VK Видео вышла премьера авторского шоу Захара Прилепина «Захар+». Проект посвящён литературе и культуре, его ведущий обещает говорить о книгах «просто и увлекательно».

Каждую неделю зрителей ждёт обсуждение творчества писателей и поэтов, биографий авторов и скрытых смыслов произведений. В студию будут приходить литературоведы, критики, филологи, поэты и даже стендаперы.

Первый выпуск посвятили судьбам и творчеству Владимира Маяковского и Сергея Есенина. Участники программы поделились малоизвестными фактами о поэтах и обсудили, как их наследие влияет на современную культуру. Среди гостей премьеры — поэт Алёна Орлова, критик Алексей Колобродов, телеведущий Вячеслав Коновалов и поэт Анна Ревякина.

Прилепин назвал проект просветительским: по его словам, разговор о литературе — это разговор о жизни, любви, политике и вечном.