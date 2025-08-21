СМИ рассказали о спецоперации по поимке украинского координатора подрыва «Северных потоков»

Украинец, которого задержали по подозрению к причастности к подрывам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», находился на отдыхе в Италии. Об обстоятельствах его поимки пишет агентство ANSA со ссылкой на федеральную прокуратуру Германии.

По данным следствия, подозреваемый Сергей К. отдыхал с семьёй на курорте в провинции Римини. Его арестовали карабинеры при поддержке Интерпола и немецких властей. Задержание прошло в отеле Сан-Клементе, где украинец находился с женой и двумя детьми.

Операция велась несколько дней: силовики отслеживали перемещения подозреваемого и его родственников. Европейский ордер на арест был выдан судом Германии 18 августа. Уже 20 августа итальянские полицейские подтвердили его личность по гостиничным записям и задержали.

Сергею К. предъявлены обвинения в диверсии и терроризме. При аресте он не оказал сопротивления, добровольно сдал паспорт и телефон. У него изъяли электронные устройства для проверки.

Сейчас мужчина содержится в тюрьме Римини «Казетти» и находится под защитой адвоката. В ближайшее время его доставят в Болонью на слушание Апелляционного суда, который решит вопрос о возможной передаче Германии.