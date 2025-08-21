Сверхзвуковая роскошь: Чемезов раскрыл, почему России не нужен свой «Конкорд»

Россия обладает всеми необходимыми технологиями для создания сверхзвукового пассажирского самолёта, однако его разработка в настоящее время не является целесообразной. Такое мнение в интервью РИА «Новости» высказал генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Мы знаем, как его сделать, у нас всё для этого есть. Вопрос в целесообразности создания такой машины. Сверхзвуковой самолёт из-за особенностей конструкции, в частности двигателей, является очень дорогим. Также у него крайне дорогая стоимость эксплуатации», — заявил глава «Ростеха».

По его словам, экстремально высокая стоимость перелёта на подобном лайнере, как это было в случае с британо-французским «Конкордом», делает его доступным лишь для очень богатых людей. Чемезов отметил, что на сегодняшний день для сверхзвуковых пассажирских самолётов не просматривается гарантированной рыночной ниши.

При этом он добавил, что мир и технологии стремительно развиваются, и не исключил, что в обозримом будущем тема пассажирских сверхзвуковых перелётов может снова стать актуальной. Глава корпорации заключил, что перспективные исследования в данной области ведутся на постоянной основе.