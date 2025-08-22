Семейный скандал в лёгкой атлетике: Зубковых дисквалифицировали за отказ от допинг-теста
РУСАДА дисквалифицировало легкоатлетов Артёма и Надежду Зубковых
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российских легкоатлетов Артёма и Надежду Зубковых. В агентстве уточнили, что оба спортсмена отказались от сдачи допинг-теста, после чего им автоматически назначили четырёхлетнюю дисквалификацию.
Позже Зубковы признали вину и отказались от слушаний, в результате срок их отстранения сократили до трёх лет.
Артём Зубков специализируется в прыжках в длину и тройном прыжке, а Надежда Зубкова выступает в спринтерских дисциплинах. На Всероссийских соревнованиях они представляли Хабаровский край.