22 августа, 07:49

Семейный скандал в лёгкой атлетике: Зубковых дисквалифицировали за отказ от допинг-теста

РУСАДА дисквалифицировало легкоатлетов Артёма и Надежду Зубковых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало российских легкоатлетов Артёма и Надежду Зубковых. В агентстве уточнили, что оба спортсмена отказались от сдачи допинг-теста, после чего им автоматически назначили четырёхлетнюю дисквалификацию.

Позже Зубковы признали вину и отказались от слушаний, в результате срок их отстранения сократили до трёх лет.

Артём Зубков специализируется в прыжках в длину и тройном прыжке, а Надежда Зубкова выступает в спринтерских дисциплинах. На Всероссийских соревнованиях они представляли Хабаровский край.

Марина Фещенко
