Китай подставил подножку США перед саммитом ШОС

Китай выступил с завуалированной критикой США накануне саммита ШОС. Об этом пишет Bloomberg.

В Пекине заявили, что «определённая страна» ставит свои интересы выше интересов других и тем самым угрожает мировой стабильности. Представитель МИД КНР Лю Бинь подчеркнул, что ШОС предлагает альтернативу «устаревшим подходам» холодной войны.

«Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — отметил дипломат.

Под «игрой с нулевой суммой» понимается ситуация, когда выигрыш одной стороны достигается исключительно за счёт проигрыша другой.