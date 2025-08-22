Мессенджер MAX
22 августа, 08:28

Китай подставил подножку США перед саммитом ШОС

Bloomberg: Китай обвинил США в угрозе стабильности накануне саммита ШОС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Frederic Legrand - COMEO

Китай выступил с завуалированной критикой США накануне саммита ШОС. Об этом пишет Bloomberg.

В Пекине заявили, что «определённая страна» ставит свои интересы выше интересов других и тем самым угрожает мировой стабильности. Представитель МИД КНР Лю Бинь подчеркнул, что ШОС предлагает альтернативу «устаревшим подходам» холодной войны.

«Руководящие принципы и основной дух ШОС выходят за рамки устаревших концепций, таких как столкновение цивилизаций, менталитет холодной войны и игры с нулевой суммой», — отметил дипломат.

Под «игрой с нулевой суммой» понимается ситуация, когда выигрыш одной стороны достигается исключительно за счёт проигрыша другой.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в этом году станет одной из ключевых международных площадок, где обсуждаются вопросы безопасности, экономики и регионального взаимодействия. В объединение входят Россия, Китай, Индия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран, а также ряд стран-наблюдателей. Эксперты ожидают, что на встрече лидеры затронут тему расширения организации, укрепления торговых связей и противодействия глобальным вызовам.

