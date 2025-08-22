Мессенджер MAX
Регион
22 августа, 09:57

Умер тренер по футзалу Юрий Руднев, четырёхкратный чемпион России

Обложка © VK / БЕТСИТИ Суперлига | Футзал России

В возрасте 70 лет скончался российский тренер по футзалу Юрий Руднев. О его смерти сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Причина кончины не уточняется.

Руднев начинал карьеру как игрок ленинградского «Кировца», где затем перешёл на тренерскую работу. В футзал он пришёл в 1993 году. В 2001-м его команда «Альфа» из Екатеринбурга выиграла Кубок России, а год спустя — Кубок обладателей кубков.

Наибольших успехов Руднев добился с московским «Динамо». Под его руководством команда четыре раза становилась чемпионом России (2004, 2005, 2007, 2008), пять раз брала Кубок страны (2003, 2004, 2008, 2009, 2010) и в сезоне-2006/07 выиграла Кубок УЕФА.

Марина Фещенко
