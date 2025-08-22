Экс-кандидат в президенты Абхазии Ардзинба попытался выбить телефон у журналиста Life.ru

Экс-кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба устроил потасовку с журналистом Life.ru в аэропорту Сочи перед вылетом в Дубай. Политик-оппозиционер пытался выбить телефон, но позже всё же согласился на интервью.

Видео © Life.ru

Ардзинба признал, что после его поражения на выборах при новом президенте Бадре Гунбе «жизнь в стране начала налаживаться». Он заявил, что готов сотрудничать с нынешними властями «в консультативном порядке» и поддерживает большинство инициатив, включая реформы в образовании, демографии и здравоохранении. По его словам, он готов работать «бок о бок» в союзе с Россией.

При этом политик подчеркнул, что в Дубай отправляется не на постоянное место жительства, а лишь в отпуск с семьёй — «на честно заработанные деньги». Однако, как выяснил SHOT, Ардзинба остановился в апартаментах Bluewaters Residences 5 площадью почти 200 кв. м. в пятизвёздочном отеле. За отдых он внёс предоплату 39 тысяч дирхам (около 850 тысяч рублей).

Адгур Ардзинба — абхазский политик и предприниматель, бывший министр экономики. На президентских выборах 2020 года занял второе место, однако закрепиться в политике не сумел: его инициативы не получили широкой поддержки. Критики отмечают, что после поражения он постепенно отошёл от активной оппозиционной деятельности, но продолжал громкие заявления, которые мало влияли на реальную ситуацию в стране.