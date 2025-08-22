Мессенджер MAX
22 августа, 12:39

Суд постановил снести «Алькатрас» во Флориде за два месяца

«Аллигатор Алькатрас». Обложка © X / The White House

Федеральный суд в Майами постановил демонтировать центр для нелегалов «Аллигаторовый Алькатрас» в течение 60 дней из-за экологических нарушений. Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на судебный документ.

«Федеральный судья в Майами дал штату Флорида 60 дней на ликвидацию иммигрантского центра содержания под стражей под названием «Алигатор Алькатрас», обеспечив экологам и индейскому племени микасуки победу», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается, окружной судья США Кэтлин Уильямс заявила, что перед возведением объекта в Эверглейдс требовалась, но не была проведена оценка воздействия на окружающую среду. Постановление обязывает власти штата и подрядчиков начать демонтаж центра, включая ограждение, освещение и генераторы.

Ранее Life.ru писал, что Фернандо Эдуардо Артезе, гражданин Италии и Аргентины, назвал центр содержания мигрантов «Аллигатор Алькатрас» во Флориде концлагерем. Артезе прибыл в США около десяти лет назад по программе безвизового въезда, позволяющей оставаться в стране до 90 дней, но нарушил этот срок. В марте его оштрафовали в округе Броуард за езду без прав, однако он не явился в суд, опасаясь задержания. В конце июня полиция вновь остановила Фернандо, после чего его поместили в центр содержания.

Анастасия Никонорова
