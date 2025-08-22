Семейное шоу со звёздами: Премию «Моя марка» вручат в Кремлёвском дворце

5 сентября 2025 года в 19:00 в Государственном Кремлёвском Дворце пройдёт семейное шоу «МОЯ МАРКА». Оно станет праздничным стартом нового учебного года — с музыкой, эмоциями и подарками.

Программа объединит артистов разных стилей и поколений. На сцену выйдут Ольга Бузова, Дмитрий Колдун, Алсу, Амирчик, Милана Хаметова, Лёша Янгер, Аня Покров и другие исполнители. Каждый из них привнесёт в шоу свою энергетику, создавая вместе яркий и насыщенный концерт.

Особая часть события связана с брендами — лауреатами премии «МОЯ МАРКА». Они подготовили подарки для гостей. Так, концерн «Бабаевский» организует для победителей творческого конкурса экскурсию в музей «МИШКА» и на свои производственные линии.