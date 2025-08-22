Москвичи ездят в путешествия с питомцами чаще остальных россиян Жители Москвы чаще всех отправляются на отдых с кошками и собаками. Средняя цена проживания с питомцем составила 4500 рублей за ночь. 22 августа, 14:35 Чаще всего с питомцами путешествуют москвичи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Viktorya Telminova

Путешествия с домашними животными становятся всё популярнее у жителей столицы. Одновременно с этим растёт число отелей и ресторанов, позиционирующих себя как pet-friendly. Они предлагают миску с водой, лакомства, пелёнки, а иногда даже отдельное меню для четвероногих гостей, следует из исследования МегаФона за июль 2025 года.

Количество бронирований квартир для заселения с животными в июле увеличилось на 42% по сравнению с 2024 годом, а загородных домов — на 91%. Интерес к отдыху с питомцами растёт по всей стране, однако москвичей больше всего – на них приходится 17% pet-бронирований. В тройку вошли также жители Ленинградской (8%) и Свердловской областей (3%).

Чаще всего возможностью проживания с животными интересуются жители столицы в возрасте 35–44 лет – они составляют 44% от всех запросов. На втором месте расположились путешественники 45–54 лет с долей 21%, а замкнули тройку лидеров москвичи 25–34 лет – их 20%.

В среднем проживание в pet-friendly квартирах стоит 4500 рублей в сутки, в загородных домах — 8300.

Авторы Валерия Мишина