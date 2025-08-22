Мессенджер MAX
22 августа, 14:11

Политолог Сергей Марков внесён в реестр иноагентов

Обложка © Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Министерство юстиции РФ признало политолога Сергея Маркова иностранным агентом.

Предположительно, поводом стали его публичные высказывания и участие в зарубежных мероприятиях. Ранее военные блогеры потребовали наказать эксперта после его визита в Шушу, где проходил международный форум с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Марков положительно отзывался об азербайджанском лидере, что вызвало резкую критику военного сообщества.

Кроме того, в новый список иноагентов также попали: проект «Алиф ТВ», стример и ютубер Дмитрий Нюберг (Qianti), протоиерей Андрей Кордочкин, оппозиционер Радзана Джугарова и проект «Tamizdatproject».

Сергей Марков — российский политолог, публицист и общественный деятель. Родился в 1958 году в Дагестане, окончил факультет философии МГУ, где позже защитил кандидатскую диссертацию и преподавал. В 1990-е годы активно участвовал в экспертных и политических кругах, был близок к ряду российских партий, сотрудничал с международными исследовательскими центрами, выступал в качестве политического консультанта и аналитика. Регулярный спикер федеральных телеканалов.

