Политолог Сергей Марков внесён в реестр иноагентов

Министерство юстиции РФ признало политолога Сергея Маркова иностранным агентом.

Предположительно, поводом стали его публичные высказывания и участие в зарубежных мероприятиях. Ранее военные блогеры потребовали наказать эксперта после его визита в Шушу, где проходил международный форум с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Марков положительно отзывался об азербайджанском лидере, что вызвало резкую критику военного сообщества.

Кроме того, в новый список иноагентов также попали: проект «Алиф ТВ», стример и ютубер Дмитрий Нюберг (Qianti), протоиерей Андрей Кордочкин, оппозиционер Радзана Джугарова и проект «Tamizdatproject».