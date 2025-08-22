Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
22 августа, 15:21

Путин прилетел в Саров — город ядерщиков

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Саров (Нижегородская область), где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ.

Традиционно глава государства возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы. Ожидается, что он встретится с молодыми специалистами, осмотрит выставку о подготовке кадров и проведёт рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.

Путин уже неоднократно посещал Саров, в последний раз — в сентябре 2023 года.

Марина Фещенко
