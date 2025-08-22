Путин прилетел в Саров — город ядерщиков

Президент России Владимир Путин прибыл в Саров (Нижегородская область), где расположен Российский федеральный ядерный центр и учебный кластер МГУ.

Традиционно глава государства возложил цветы к памятнику академику Юлию Харитону, разработчику советской атомной бомбы. Ожидается, что он встретится с молодыми специалистами, осмотрит выставку о подготовке кадров и проведёт рабочую встречу с губернатором Глебом Никитиным.