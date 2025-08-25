«Одежда вплавилась в кожу»: Фейерверк влетел в толпу на празднике в Красноярске
Фейерверк попал в толпу на празднике в Красноярске, женщина получила ожоги
Обложка © Telegram / Наш мкр.Солнечный
Вечером 24 августа в красноярском парке «Солнечная поляна» на городском празднике неизвестные запустили фейерверк прямо в толпу. У одной из пострадавших ожог второй степени, а одежда частично «припаялась» к коже. Об этом сообщает местный телеграм-канал «Наш мкр.Солнечный».
ЧП с фейерверком. Видео © Telegram / Наш мкр.Солнечный
По официальным данным МВД, в результате инцидента пострадала по меньшей мере одна женщина. Медики, дежурившие на празднике, оказали ей экстренную помощь на месте. Однако сведения из городских сообществ в соцсетях рисуют более мрачную картину: многие участники праздника получили травмы слуха и контузии.
Особенно тяжело пострадала женщина, в которую попал один из снарядов — у неё диагностировали ожог второй степени. Свидетели отмечают, что её одежда была разорвана и частично «припаена» к коже огнём от фейерверка.
Очевидцы также подробно описали двоих мужчин, подозреваемых в установке пиротехники. Один из них был одет в чёрную жилетку поверх белой футболки, другой — в строгий чёрный костюм. После запуска фейерверка они скрылись с места происшествия, оставив опасные устройства без присмотра.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области во время свадьбы из-за кривого фейерверка молодожёны получили ужасные ожоги. У невесты обгорели волосы и платье. Гости винят в произошедшем пиротехника, который опоздал на мероприятие и установил всё на скорую руку.