«Операция «Ы» для Лиды: 80-летняя Наталья Селезнёва вызвала скорую домой

По данным Mash, медики сделали ей укол, после чего состояние улучшилось. От госпитализации Селезнёва отказалась, но намерена пройти обследование в поликлинике.

Как рассказала домработница актрисы, именно она подтвердила визит скорой помощи, так как Селезнёва сама не смогла пообщаться с журналистами.

Наталья Селезнёва — народная артистка РСФСР, одна из самых популярных актрис советского кино. Зрителям она запомнилась по фильмам Леонида Гайдая «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», а также по многолетней работе в театре Сатиры. Последние годы артистка реже появляется на публике и жалуется на проблемы со здоровьем. В интервью она рассказывала, что испытывает боли в спине и вынуждена ограничивать активность, однако старается сохранять бодрость духа и продолжает следить за своим состоянием у врачей.