На малом танкере «Онемен» в 110 км от Анадыря взорвались пары горючей жидкости

На танкере «Онемен» под Анадырем произошёл хлопок, двое пострадали
Обложка © Сергей Фадеичев/ТАСС
На малом танкере «Онемен», находившемся в 110 километрах от Анадыря, произошёл взрыв паров горючей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба АО «Анадырьморпорт».
В результате происшествия травмы получили капитан и один из членов экипажа. Пострадавших оперативно эвакуировали авиацией и доставили в Чукотскую окружную больницу, где им оказывается необходимая помощь.
Герметичность корпуса танкера не нарушена, утечки топлива нет. Судно буксируют в порт Анадыря. Правоохранительные органы проведут проверку и дадут правовую оценку случившемуся.