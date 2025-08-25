На малом танкере «Онемен» в 110 км от Анадыря взорвались пары горючей жидкости

На малом танкере «Онемен», находившемся в 110 километрах от Анадыря, произошёл взрыв паров горючей жидкости. Об этом сообщила пресс-служба АО «Анадырьморпорт».

В результате происшествия травмы получили капитан и один из членов экипажа. Пострадавших оперативно эвакуировали авиацией и доставили в Чукотскую окружную больницу, где им оказывается необходимая помощь.