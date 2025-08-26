Силы ПВО России ликвидировали за ночь 43 украинских беспилотника

Атака отражалась с полуночи до 6:10 мск 26 августа. По шесть БПЛА ликвидировано над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять дронов уничтожили над территорией Волгоградской области, ещё четыре — над Брянской областью. По три беспилотника сбито над Орловской и Псковской областями, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.