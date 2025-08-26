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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 04:58

Силы ПВО России ликвидировали за ночь 43 украинских беспилотника

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили за ночь 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Атака отражалась с полуночи до 6:10 мск 26 августа. По шесть БПЛА ликвидировано над Ленинградской, Рязанской и Тульской областями, пять дронов уничтожили над территорией Волгоградской области, ещё четыре — над Брянской областью. По три беспилотника сбито над Орловской и Псковской областями, по два — над Белгородской и Курской областями, по одному — над Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областями.

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Минувшей ночью ограничения вводились сразу в нескольких аэропортах России. К утру 26 августа они были сняты в Волгограде, Пскове, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани и Нижнекамске.

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Артур Лапсаков
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