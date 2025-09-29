Миллионный мост: В Москве отреставрировали Ростокинский акведук времён Екатерины II

В Москве завершили реставрацию Ростокинского акведука, памятника федерального значения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это сооружение, построенное в 1783–1784 годах, находится на северо-востоке города, рядом со Вторым Ростокинским мостом. Градоначальник рассказал, что специалисты хотели вернуть объекту исторический вид и сделать его удобным. Масштабные работы 2024–2025 годов дали акведуку новую жизнь: он стал частью прогулочной зоны парка «Яуза». Чтобы показать, как работала система водоснабжения два века назад, внутри галереи сделали жёлоб с имитацией текущей воды.

История «миллионного» моста

Несколько столетий назад чистая питьевая вода была для большинства москвичей роскошью. Городские колодцы, которых в начале XVIII века было около пяти тысяч, в основном принадлежали частным владельцам. В 1779 году императрица Екатерина II велела решить проблему нехватки воды и проложить первый московский водопровод. Его открыли в начале XIX века, он доставлял воду из источников у села Большие Мытищи. В состав этой системы входило пять открытых акведуков, из которых до наших дней дожил только Ростокинский.

В конце XVIII века этот объект длиной 356 метров с 21 аркой считали самым большим каменным мостом России. Москвичи даже прозвали его «миллионным», потому что думали, будто его строительство обошлось в целое состояние. В начале XX века водопровод усовершенствовали, проложив от Мытищ до города чугунные трубы, которые работали вплоть до 1960-х годов. Затем несколько десятилетий по акведуку проходила теплотрасса. В 2004–2007 годах его впервые отреставрировали и сделали пешеходным мостом. Но со временем понадобилось ещё раз привести его в порядок, поправить исторический облик и сделать его практичнее.

Что сделали реставраторы

В 2024–2025 годах городские власти провели полное обновление акведука площадью 1,16 тысячи квадратных метров. Специалисты считают, что после этого большой ремонт теперь нужен будет не раньше чем через 25 лет. До начала восстановления сооружение было в плохом состоянии: сколы и трещины в каменной кладке парапетов, осыпающаяся облицовка колонн беседок, намокшие и испорченные временем фасады, побитые кирпичные своды арок, а также грибок и гниль на деревянных конструкциях крыши галереи.

Мастера укрепили конструкции сводов и стен, для чего залили трещины в кладке и сделали гидроизоляцию. Они привели в порядок каменные и кирпичные поверхности фасадов, заменили повреждённые блоки, отшлифовали и покрыли защитным составом поверхности. Также расчистили и покрасили металлические решётки, обновили беседки-павильоны, лестницы и парапеты, заменили дренажные системы и детали кровли, смонтировали новое электроснабжение и систему имитации водотока.

Теперь галерея акведука снова открыта для пешеходов, гуляющих по парку «Яуза». Сквозь прозрачное покрытие исторического жёлоба посетители могут наблюдать имитацию водотока, и теперь легко понять, как работал старинный водопровод.

Москва — лидер в реставрации памятников

Собянин отметил, что Москва стала мировым лидером по сохранению исторического наследия. С 2011 года в городе привели в порядок 2377 памятников архитектуры. С начала этого года работы шли примерно на 500 объектах, 30 из них уже полностью готовы.

Город продолжает масштабную программу реставрации и возрождения памятников. Финансирование идёт из городского и федерального бюджетов, а также за счёт частных инвесторов и меценатов. В 2025 году на средства города восстановили девять памятников, федерального бюджета — ещё девять, а капитал бизнеса направили на 12 объектов. Среди знаковых объектов, получивших новую жизнь в этом году за счёт столичного бюджета, — Ростокинский акведук, Китайгородская стена с башней XVI века, ансамбль усадьбы Коломенское и дворец Дурасова в Люблине. Федеральные средства позволили воссоздать дом Музея-усадьбы Льва Толстого в Хамовниках, особняк Коробковой и дом Немировича-Данченко. Частные вложения пошли на обновление детской больницы святой Ольги, служебного корпуса городской усадьбы на Гоголевском бульваре и башни Даниловского монастыря.

Где ещё идут работы

Сейчас в Москве разрешено вести работы на более чем 600 объектах культурного наследия. Реставрация продолжается на многих значимых площадках, включая здание Политехнического музея, усадьбу Бахрушина, жилой дом Мальцевых, городскую усадьбу на Пречистенке и павильоны ВДНХ. Также ремонт идёт в усадьбах Кузьминки, Останкино, Кусково, Измайлово, Виноградово и в музее-заповеднике «Коломенское».

Новое лицо Ростокина

Район Ростокино, где живут 52 тысячи человек, активно развивается. Его главные достопримечательности — это сам акведук, парк «Яуза» и Киностудия Горького. В последние годы здесь реализовали множество проектов для улучшения качества жизни. Крупнейшим дорожным проектом стало строительство Московского скоростного диаметра, который значительно сократил время поездок по городу. Для пешеходов возвели надземный переход через проспект Мира, а также создали и реконструировали улицы и дороги. Сейчас заканчивают удлинять улицу Бажова до станции МЦК «Ростокино» и проектируют дополнительный вестибюль станции «Ботанический сад».

В районе запустили семь новых маршрутов наземного транспорта и установили более 30 современных остановочных павильонов. На трамвайный маршрут № 17 вышли новые вагоны «Витязь – Москва», а в планах — модернизация трамвайного депо имени Баумана. Для владельцев электромобилей поставили зарядную станцию, а для велосипедистов — 20 парковок. Через Ростокино пролегает протяжённый рекреационный маршрут от МКАД до Лосиного Острова, который соединяет главные зелёные зоны столицы. Парк «Яуза», созданный в 2016–2024 годах, состоит из трёх частей: «Сад будущего», парк спорта «Яуза» и парк «Ростокинский акведук». Они стали популярными местами для отдыха в любое время года.

Культура, спорт и реновация в районе

Кроме того, в районе преобразили несколько улиц и проездов, привели в порядок 55 дворов. Культурная жизнь Ростокина тесно связана с модернизацией Киностудии Горького, которая в этом году отмечает 110-летие. Недавно здесь открыли новый производственный корпус с павильонами, обновили кинозал и центр костюма. До конца года планируют завершить реконструкцию, после чего на площадке будут работать шесть современных павильонов для кинопроизводства. Также в районе отреставрировали Рабочий клуб текстильщиков — памятник архитектуры 1920-х годов. Капитально отремонтировали библиотеку № 55 и провели ремонт в библиотеке имени Пабло Неруды. Для старшего поколения работает центр московского долголетия с десятками клубов по интересам. Для любителей спорта на Сельскохозяйственной улице строят многофункциональный комплекс с ледовой ареной, бассейнами и теннисными кортами. Также возвели новое здание для отдела МВД по району.