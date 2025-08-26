Робот найдёт тебя! На Украине сбываются «пророчества» из «Терминатора», считает Залужный
Залужный заявил, что фильмы Терминатор воплощаются в реальность на Украине
Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali
Развитие беспилотных технологий на поле боя достигло уровня, сравнимого с сюжетами фантастических фильмов о «Терминаторе». Такое заявление сделал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас пост посола в Великобритании.
«Робот за 50 долларов найдёт тебя... Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — пошутил он, сославшись на сюжет культовых картин про роботов-убийц из будущего.
По мнению экс-главкома ВСУ, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.
Также в ходе интервью Валерий Залужный признал, что Россия была и по-прежнему является центром всей военной науки. Он добавил, что не представляет, как Украина намерена развивать собственное военное ремесло, запретив цитировать российские источники, где содержатся основные разработки.