Робот найдёт тебя! На Украине сбываются «‎пророчества» из «Терминатора», считает Залужный

Развитие беспилотных технологий на поле боя достигло уровня, сравнимого с сюжетами фантастических фильмов о «Терминаторе». Такое заявление сделал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас пост посола в Великобритании.

«Робот за 50 долларов найдёт тебя... Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — пошутил он, сославшись на сюжет культовых картин про роботов-убийц из будущего.

По мнению экс-главкома ВСУ, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.