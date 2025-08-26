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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 10:35
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Робот найдёт тебя! На Украине сбываются «‎пророчества» из «Терминатора», считает Залужный

Залужный заявил, что фильмы Терминатор воплощаются в реальность на Украине

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Валерий Залужный. Обложка © ТАСС / AP / Alberto Pezzali

Развитие беспилотных технологий на поле боя достигло уровня, сравнимого с сюжетами фантастических фильмов о «Терминаторе». Такое заявление сделал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас пост посола в Великобритании.

«Робот за 50 долларов найдёт тебя... Поэтому нам нужно искать решение, чтобы потом нам не пришлось отправлять кого-то в прошлое, чтобы сделать какие-то изменения», — пошутил он, сославшись на сюжет культовых картин про роботов-убийц из будущего.

По мнению экс-главкома ВСУ, развитие БПЛА и других средств поражения противника не позволяет «насытить» фронт большим количеством личного состава.

«Это было просто «Вау!»: Залужный рассказал, как чуть не поступил на учёбу в Москву
«Это было просто «Вау!»: Залужный рассказал, как чуть не поступил на учёбу в Москву

Также в ходе интервью Валерий Залужный признал, что Россия была и по-прежнему является центром всей военной науки. Он добавил, что не представляет, как Украина намерена развивать собственное военное ремесло, запретив цитировать российские источники, где содержатся основные разработки.

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Юрий Лысенко
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