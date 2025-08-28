Прогулка над историей: В усадьбе «Виноградово» появятся экотропа, амфитеатр и шатёр

В усадьбе «Виноградово» на севере Москвы появятся амфитеатр, шатёр и экотропа. Большую часть этой инфраструктуры разместят на эконастиле длиной около 1,1 тысячи метров, который сейчас устанавливают в южной части усадьбы.

Эти работы — часть комплексного преображения территории. Так как место обладает большой историко-культурной и природной ценностью, все работы ведут очень аккуратно. Настил поможет сохранить уцелевшие фрагменты прежней планировки и элементы старого парка, а также откроет доступ к зонам со сложным рельефом и заболоченным участкам.

Долгое время усадьба находилась в забвении. До начала работ южная часть парка пребывала в запущенном состоянии: территория сильно заросла, повсюду лежали сухие и поваленные деревья. До наших дней уцелели лишь отдельные детали прежнего садово-паркового убранства, поэтому современную инфраструктуру решили разместить на эконастиле.

На данный момент специалисты уже завершили свайное основание. На нём собрали металлокаркас для будущей экотропы и специальных карманов. Сейчас рабочие красят элементы настила и одновременно монтируют террасную доску. В каркасе тропы также готовят каналы для укладки полипропиленовых труб — в них позднее проложат электропроводку. К настилу уже приварили площадки для установки опор освещения, которые станут частью экотропы.

В усадьбе планируют проводить различные культурные и просветительские события. Для этого в одном из карманов смонтируют арочный шатёр площадью 400 квадратных метров, а перед ним расставят скамейки. Пространство можно будет адаптировать под конкретное мероприятие. В другом кармане появится амфитеатр с крытой сценой и павильон-гримёрка.

Ещё в одном кармане разместят классическую ротонду и качели — это подчеркнёт дух старинной усадьбы и напомнит о её истории. Простое и изящное сооружение со светлыми колоннами и лёгким куполом органично впишется в окружающий пейзаж. Рядом с ротондой также поставят лавочки.

В остальных 19 карманах, которые оборудуют в самых живописных уголках парка, установят скамейки и урны. Все площадки расположат в глубине, чтобы не мешать тем, кто прогуливается по тропе, или тем, кто отдыхает в парке — читает, работает за ноутбуком или просто наслаждается природой.

Для безопасности гостей экотропу оборудуют перилами. Освещать её будут декоративные парковые торшеры. Их установят на специальных площадках, вмонтированных в основание настила. Современные светильники с мягким и комфортным светом подсветят пешеходную зону и карманы. Эти торшеры создали специально для парковых зон: они обеспечивают безопасность людей, но при этом не беспокоят животных, обитающих на территории.