Беспилотник ВСУ атаковал Белгород
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Вечером 26 августа произошла атака беспилотника украинских вооружённых формирований на Белгород. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», – написал он в своём телеграм-канале.
Глава региона также добавил, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы. Информация о последствиях удара ВСУ на земле продолжает уточняться.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ беспилотниками атаковали Ростов-на-Дону. Над городом прогремели взрывы, после чего начался пожар на крыше многоквартирного дома. До этого в регионе объявили опасность атаки БПЛА.