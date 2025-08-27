Беспилотник ВСУ атаковал Белгород

Вечером 26 августа произошла атака беспилотника украинских вооружённых формирований на Белгород. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», – написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы. Информация о последствиях удара ВСУ на земле продолжает уточняться.