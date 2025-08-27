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Регион
Опубликовано 26 августа 2025, 21:34

Беспилотник ВСУ атаковал Белгород

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Вечером 26 августа произошла атака беспилотника украинских вооружённых формирований на Белгород. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Белгород подвергся атаке беспилотника ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В результате детонации беспилотника повреждено остекление в трёх квартирах двух многоквартирных домов», – написал он в своём телеграм-канале.

Глава региона также добавил, что на месте происшествия уже работают все оперативные службы. Информация о последствиях удара ВСУ на земле продолжает уточняться.

Гладков: БПЛА атаковали десять населённых пунктов Белгородской области
Гладков: БПЛА атаковали десять населённых пунктов Белгородской области

Ранее Life.ru писал, что ВСУ беспилотниками атаковали Ростов-на-Дону. Над городом прогремели взрывы, после чего начался пожар на крыше многоквартирного дома. До этого в регионе объявили опасность атаки БПЛА.

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Юния Ларсон
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