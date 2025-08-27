«Уже ведут войну»: В Госдуме отреагировали на угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ

Россия сумеет адаптироваться к новым санкционным мерам со стороны Соединенных Штатов. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о возможности их введения, если не будет достигнут прогресс в разрешении украинского конфликта. Аксаков подчеркнул, что, по его мнению, Вашингтон уже ведет экономическое противостояние с Москвой.

«США уже ведут [экономическую] войну с Россией, и очень многие рычаги включены, как мы видим. Ничего, стоим. У страны прочная экономическая и финансовая основа. Естественно, Трамп может создать сложности, но при этом кардинальных перемен санкции не принесут», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Россия готова функционировать в любых сложившихся обстоятельствах. Депутат дополнил, что Индия и Китай, например, невзирая на оказываемое на них давление, придерживаются собственных принципов.