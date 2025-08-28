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Регион
Опубликовано 28 августа 2025, 04:30

Силы ПВО России сбили 102 украинских беспилотника за ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

За ночь с 27 на 28 августа силы противовоздушной обороны России уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, в период с 23:00 по московскому времени 27 августа до 07:00 28 августа дежурные средства ПВО перехватили 22 беспилотника над акваторией Чёрного моря. По 21 дрону сбили над Ростовской и Самарской областями, 18 – над Краснодарским краем, 11 – над Крымом. По три вражеских БПЛА уничтожили над Воронежской и Саратовской областями, два сбили над Волгоградской областью и ещё один – над акваторией Азовского моря.

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Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Ростовскую область. Расчёты ПВО отразили воздушный налёт противника на северные районы региона, однако обломки одного из дронов застряли в крыше жилого дома. К счастью, людей успели эвакуировать, никто из мирных жителей не пострадал.

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Юния Ларсон
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