В США нашли «виновного» в эскалации украинского конфликта

Премьер-министр Индии Нарендра Моди виновен в эскалации украинского конфликта из-за продолжающихся закупок российской нефти. С таким обвинением советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выступил в интервью Bloomberg TV.

По мнению чиновника, политика Нью-Дели негативно сказывается на всех в Соединённых Штатах, от бизнеса до обычных граждан. Он подчеркнул, что из-за высоких индийских тарифов американцы теряют рабочие места, доход и возможности для повышения зарплат.

«И тогда налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал он.