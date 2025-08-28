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Опубликовано 28 августа 2025, 05:33

В США нашли «виновного» в эскалации украинского конфликта

Bloomberg: Советник Трампа обвинил Индию в продолжении украинского конфликта

Питер Наварро. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Питер Наварро. Обложка © Wikipedia / Gage Skidmore

Премьер-министр Индии Нарендра Моди виновен в эскалации украинского конфликта из-за продолжающихся закупок российской нефти. С таким обвинением советник президента США Дональда Трампа по торговым и экономическим вопросам Питер Наварро выступил в интервью Bloomberg TV.

По мнению чиновника, политика Нью-Дели негативно сказывается на всех в Соединённых Штатах, от бизнеса до обычных граждан. Он подчеркнул, что из-за высоких индийских тарифов американцы теряют рабочие места, доход и возможности для повышения зарплат.

«И тогда налогоплательщики проигрывают, потому что мы должны финансировать войну Моди. Я имею в виду войну Моди, потому что дорога к миру пролегает, в частности, через Нью-Дели», — сказал он.

США остались в недоумении от решения Индии продолжать закупать российскую нефть
США остались в недоумении от решения Индии продолжать закупать российскую нефть

Напомним, 27 августа вступила в силу дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, инициированная администрацией Трампа, что довело общий тариф до 50%. Это решение связано с резким ростом индийского импорта российской нефти и провалом пяти раундов торговых переговоров, в ходе которых Нью-Дели безуспешно пытался удержать пошлины на уровне 15%.

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Мария Любицкая
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