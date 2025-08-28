Пассажир устроил концерт в аэропорту Сочи в ожидании вылета

В сочинском аэропорту было нарушено расписание почти 70 рейсов. В Сети разлетелось видео, как ночной пассажир развлекал ожидающих самолёта игрой на баяне, устроив импровизированный концерт прямо в терминале. Видео публикует телеграм-канал Kub Mash .

Аэропорт возобновил работу, однако продолжает функционировать с задержками: на вылет опаздывают 39 рейсов, на прилёт —30, четыре рейса в Москву, один в Казань и один в Иорданию аннулированы.