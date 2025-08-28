Альпинист Киселёв: Лишь один из трёх успешно поднимается на пик Победы

«Пик Победы» в Тянь-Шане пугает даже самых опытных восходителей: лишь треть попыток покорить её завершается успехом. Об этом «Постньюс» рассказал инструктор и руководитель клуба альпинистов из Санкт-Петербурга Денис Киселев.

По словам специалиста, вершина высотой 7439 метров требует колоссальной физической и психологической подготовки. Даже классический маршрут проходит по открытому гребню на семикилометровой высоте, где альпинисты вынуждены идти несколько дней подряд под шквальными ветрами и в условиях острого дефицита кислорода.

Альпинистское сообщество обратило внимание на пик Победы из-за операции по спасению застрявшей там россиянки Натальи Наговициной. Она сломала ногу при восхождении и осталась дожидаться помощи на критической высоте более 7000 метров. На данный момент МЧС Киргизии признало Наговицину пропавшей без вести, отметив, что официально установить её жизнь или смерть невозможно. Подняться к ней не могут из-за сложных погодных условий на вершине. Оказалось, что в прошлом году Наталье Наговициной уже отказывали в участии в восхождении на пик Победы.