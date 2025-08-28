«Ажиотаж»: Канадский хоккеист «Динамо» раскрыл, как отреагировал на триумф Овечкина

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился своим мнением о рекорде Александра Овечкина, ставшего лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Канадский форвард признался, что не смог увидеть исторические моменты в прямом эфире из-за разницы во времени, добавив, что в принципе редко смотрит хоккей в свободное от работы время.

Уил уточнил, что предпочитает анализировать собственные игры и смены, а дома полностью переключается на роль отца, посвящая время мультфильмам и играм с ненастоящими машинками. При этом он ни в коем случае не пропустил такое грандиозное событие, как достижение Овечкина. Хоккеист уверен, что это не могло оставить равнодушным ни одного представителя их спорта, а подобные рекорды, по его мнению, крайне позитивно влияют на развитие хоккея, поскольку вызывают огромный ажиотаж.

«Было прекрасно наблюдать за ним. Рекорды положительно влияют на развитие хоккея, так как вокруг события всегда возникает большой ажиотаж», — сказал Уил в беседе с «Чемпионатом».