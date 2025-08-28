«Ажиотаж»: Канадский хоккеист «Динамо» раскрыл, как отреагировал на триумф Овечкина
Хоккеист московского Динамо Джордан Уил признался, что следит за играми Овечкина
Александр Овечкин. Обложка © ТАСС / Pavel Bednyakov
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил поделился своим мнением о рекорде Александра Овечкина, ставшего лучшим бомбардиром в истории НХЛ. Канадский форвард признался, что не смог увидеть исторические моменты в прямом эфире из-за разницы во времени, добавив, что в принципе редко смотрит хоккей в свободное от работы время.
Уил уточнил, что предпочитает анализировать собственные игры и смены, а дома полностью переключается на роль отца, посвящая время мультфильмам и играм с ненастоящими машинками. При этом он ни в коем случае не пропустил такое грандиозное событие, как достижение Овечкина. Хоккеист уверен, что это не могло оставить равнодушным ни одного представителя их спорта, а подобные рекорды, по его мнению, крайне позитивно влияют на развитие хоккея, поскольку вызывают огромный ажиотаж.
«Было прекрасно наблюдать за ним. Рекорды положительно влияют на развитие хоккея, так как вокруг события всегда возникает большой ажиотаж», — сказал Уил в беседе с «Чемпионатом».
Ранее Овечкин попал в Книгу рекордов России. Это знаковое событие произошло после того, как российский хоккеист установил новый рекорд в НХЛ, забросив 897 голов. В Книге рекордов подчёркивают, что Овечкин не просто обошел Гретцки, а навсегда изменил ход хоккейной истории.