28 августа, 12:08

Вплоть до смерти: Кардиолог рассказал, чем опасен новый безумный тренд зумеров — саунинг

Врач Кондрахин: Саунинг может привести к потере сознания и летальному исходу

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Представьте: клубящийся пар, ритмичные удары техно, десятки людей в полотенцах, танцующих под светомузыку в сауне. Это не сон — это новый тренд саунинг, который захватил российскую молодежь. Однако врачи бьют тревогу: такой формат отдыха зумеров может крайне для здоровья, вплоть до летального исхода. Кардиолог Андрей Кондрахин в разговоре с Life.ru подчеркнул, что во время так называемого саунинга человек испытывает колоссальную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

У молодых людей запас сосудов расширен, что позволяет им больше выдерживать нагрузки. Но такие нагрузки для организма могут быть очень опасны даже для молодёжи. И надо сказать, что не все молодые люди могут такую нагрузку выдержать, в некоторых случаях эта нагрузка может быть и с летальным исходом. Поэтому надо стараться эту нагрузку нивелировать. То есть если мы идём в баню, то это пожалуйста — паримся, отдых, паримся, отдых тогда это нормально.

Поход в сауну можно считать физиотерапевтической процедурой при условии разумной продолжительности. Даже при спокойном отдыхе важно следить за своим самочувствием — от жара или головокружения человек может потерять сознание. Чего уж говорить о диско-саунах, где звучит громкая музыка, все танцуют и прыгают, — такая нагрузка приведёт к потере сознания и необходимости оказать первую медицинскую помощь, отметил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что избинг начал привлекать внимание миллениалов. Данный вид отдыха предполагает проживание в деревянных домиках, выполненных в русском стиле, или в настоящих избушках, расположенных в сельской местности.

