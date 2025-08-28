Вплоть до смерти: Кардиолог рассказал, чем опасен новый безумный тренд зумеров — саунинг

У молодых людей запас сосудов расширен, что позволяет им больше выдерживать нагрузки. Но такие нагрузки для организма могут быть очень опасны даже для молодёжи. И надо сказать, что не все молодые люди могут такую нагрузку выдержать, в некоторых случаях эта нагрузка может быть и с летальным исходом. Поэтому надо стараться эту нагрузку нивелировать. То есть если мы идём в баню, то это пожалуйста — паримся, отдых, паримся, отдых — тогда это нормально.