Специальная военная операция (СВО)

28 августа, 11:24

«Был легко одет»: Появились новые подробности в деле о пропаже ребёнка на Урале

Водолазы и волонтёры присоединились к поискам пропавшего мальчика в Артёмовском

Пропавший мальчик. Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области

Восьмилетнего Тимофея Цыпленкова, который пропал в Артёмовском в Свердловской области, возможно, последний раз видели на перекрёстке улиц Полярников и Молокова. Сообщение об этом поступило от местных жителей, передает URA.ru.

«Похожий мальчик шёл по дороге вечером 26 августа. На удивление был спокойным. Я ещё удивился, что он был так легко одет: в футболку и лёгкие штаны», — сказал собеседник издания.

Ребёнок пропал после того, как ушёл из дома 26 августа. Ранее силовики сообщали о находке на берегу затопленного карьера вещей, которые могли принадлежать мальчику, однако впоследствии эта информация не подтвердилась. На данный момент поисковые работы продолжаются с привлечением волонтёров отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв», полицейских, водолазов и следователей.

Приметы разыскиваемого: рост около 135 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. На нём была синяя футболка, чёрные брюки и бордовые шлёпанцы.

Напомним, что в Свердловской области уже несколько суток ищут пропавшего у водоёма 8-летнего школьника. В настоящее время следователи опрашивают местных жителей и проверяют семью.

Александра Мышляева
