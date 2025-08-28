Фон дер Ляйен: ЕС продвигается в вопросе использования замороженных активов РФ

ЕС продолжает усиливать давление на Россию и вскоре примет 19-й пакет санкций, а также продвигается в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы продолжаем усиливать наше давление на Россию, что означает усиление нашего санкционного режима. Вот почему у нас скоро будет 19-й пакет болезненных санкций против России», — сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС планирует не только ужесточить санкции, но и использовать замороженные активы России для поддержки обороны и восстановления Украины.