28 августа, 11:28

Фон дер Ляйен: ЕС продвигается в вопросе использования замороженных активов РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

ЕС продолжает усиливать давление на Россию и вскоре примет 19-й пакет санкций, а также продвигается в вопросе использования замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы продолжаем усиливать наше давление на Россию, что означает усиление нашего санкционного режима. Вот почему у нас скоро будет 19-й пакет болезненных санкций против России», — сказала она.

По словам главы Еврокомиссии, ЕС планирует не только ужесточить санкции, но и использовать замороженные активы России для поддержки обороны и восстановления Украины.

Ранее премьер Бельгии заявил, что последствия конфискации активов РФ будут негативными. Он добавил, что конфискация российских активов будет иметь негативные «системные последствия», а некоторые страны и вовсе начнут выводить свои деньги за пределы ЕС. Де Вевер уверен, что нужно сохранить ситуацию неприкосновенной и ничего не делать с активами.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • Еврокомиссия
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
